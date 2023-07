Les trois grands constructeurs automobiles de Détroit - Ford, General Motors et Stellantis - sont probablement les plus connus de par le monde. Mais en creusant un peu, vous découvrirez que ces grands noms de Détroit ne sont pas les seuls à concevoir et à vendre des véhicules ayant un vrai look ou une vraie utilité.

Certains de ces petits ou moyens constructeurs existent depuis des dizaines d'années, tandis que d'autres sont relativement nouveaux dans le secteur. La gamme s'étend des muscle cars à forte puissance aux SUV électriques en passant par les véhicules militaires, et bien d'autres encore entre les deux.

Ne vous attendez pas à voir la plupart de ces véhicules rouler dans votre ville, d'autant plus que certains d'entre eux ont été arrêtés depuis. Mais si vous parvenez à apercevoir un des véhicules figurant sur cette liste, sachez que vous êtes chanceux.

Anteros

Quand les muscles américains rencontrent le style européen, ça donne une audacieuse voiture de sport construite en Californie. L'Anteros utilise l'ossature d'une Corvette C6, mais dispose d'une carrosserie en fibre de carbone au style unique avec un intérieur en cuir et d'une gamme d'options de performance. Son moteur LS3 biturbo peut développer jusqu'à 600 chevaux. Le premier coupé carrossé est sorti de la chaîne de production en 2009 et coûte 149 500 dollars.

Drakan Spyder

La Drakan Spyder est sortie de nulle part en 2016 pour rivaliser avec d'autres voitures de sport à toit ouvert comme l'Ariel Atom et la Bac Mono. Conçue, dessinée et construite en Californie, cette voiture à deux places s'est faite connaître en participant à l'émission Jay Leno's Garage.

Pesant à peine 900 kg, la Drakan Spyder est propulsée par un V8 LS3 développant 450 chevaux, ce qui lui permet de franchir le cap des 100 km/h en seulement 3,2 secondes et d'atteindre une vitesse de pointe de 165 km/h. Les personnes intéressées peuvent acquérir un châssis roulant pour 100 000 dollars ou une voiture complète clé en main pour 125 000 dollars.

Equus Bass 770

Qu'obtient-on lorsque l'on prend tous les meilleurs aspects de la puissance américaine et qu'on les combine en un seul ensemble ? Selon l'atelier Equus, basé à Détroit, il s'agit de la Bass 770. Présenté en 2015, ce coupé racé est propulsé par un V8 suralimenté de 6,2 litres développant 640 chevaux, avec un look inspiré des Mustangs et Chargers classiques. La Bass 770 est proposée à partir de 250 000 dollars. Mais si vous souhaitez quelque chose d'encore plus puissant, le magasin propose également une Corvette modifiée baptisée Throwback.

Equus Throwback

Si la Bass 770 est l'aboutissement parfait de la puissance américaine, le second véhicule de la marque, baptisé Throwback, mélange des éléments de muscle car modernes et classiques pour donner une voiture de sport. Comme vous l'avez peut-être remarqué, la Throwback est une Corvette C7. Mais avec un moteur optionnel de 1 000 chevaux, elle peut atteindre 100 km/h en 2,5 secondes et poursuivre son chemin jusqu'à une vitesse de pointe fulgurante de 354 km/h.

Equus 4x4 E-Concept

Outre la Bass 770, Equus propose également un E-Concept 4x4 qui, pour l'instant du moins, n'est encore qu'une ébauche. Mais l'entreprise promet un véhicule électrique élégant et rétro avec cinq packs de batteries différents au choix, allant de 105,0 à 190,0 kilowattheures, avec une autonomie comprise entre 400 et plus de 640 km.

Falcon F7

Construite en fibre de carbone et en kevlar et capable de produire plus de 1 000 chevaux, la Falcon F7 est la voiture la plus rapide dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. L'entreprise basée à Holly, dans le Michigan, a été fondée en 2009 et a dévoilé sa première F7 de série en 2010 au salon de l'automobile de Détroit.

Propulsée par un V8 Lingenfelter biturbo, la F7 la plus récente développe une puissance impressionnante de 1 100 ch et pèse à peine 1263 kg, ce qui signifie qu'elle peut atteindre 100 km/h en seulement 2,7 secondes et une vitesse de pointe de plus de 321 km/heure. En fonction de la finition, le prix du Falcon F7 varie entre 195 000 et 395 000 dollars.

Lucra LC470

La Lucra LC470 est difficile à ignorer - il suffit de la regarder. Ses lignes classiques alliées à des performances modernes et au choix d'un moteur V8 LS3 ou LS7 en font une voiture de sport décapotable très séduisante. Ce dernier moteur développe 505 chevaux, tandis que le premier est légèrement moins puissant, avec 430 chevaux. Les deux moteurs sont associés à une boîte de vitesses manuelle à cinq rapports, et chaque voiture est construite à la main à San Marcos, en Californie.

Mosler Consulier GTP

Mosler a été fondée à Riviera Beach, en Floride, en 1985 sous le nom de Consulier Industries. La société a construit la voiture de sport GTP à l'allure sauvage avec un moteur Chrysler turbocompressé de 2,4 litres sous le capot, qui ne développe que 175 ch. Elle n'était pas très vive au lancement, mais un Turbo II plus puissant est arrivé plus tard pour développer 190 ch.

Après le changement de marque en 1993, la société Mosler a également mis à jour la GTP, en la dotant de 300 ch et en la laissant participer à la course des 24 heures Longest Day Of Nelson dans le nord-est de l'Ohio, qu'elle a remporté en 1993 et en 1994. Un Consulier Raptor plus puissant a fait ses débuts en 1999 avec 446 ch, mais la production s'est arrêtée et la société a fermé ses portes peu de temps après, en 2000.

Panoz Avezzano

Panoz est peut-être célèbre pour ses voitures de course, mais l'entreprise de Braselton, en Géorgie, produit également une série de voitures de route étonnamment bien équipées. L'une des huit voitures de sport de route que l'entreprise présente actuellement sur son site web, l'Avezzano, récemment mise à jour utilise une carrosserie légère en aluminium et en fibre de carbone sur un châssis en acier tubulaire en aluminium.

L'Avezzano est équipée d'un puissant V8 de 6,2 litres développant 430 chevaux. Les acheteurs peuvent également opter pour une version plus puissante de 580 chevaux, l'une ou l'autre étant associée à une boîte de vitesses manuelle à six rapports rapprochés. L'Avezzano est proposée à partir de 168 900 dollars.

Panoz Esperante GTR-1

Lorsque Panoz affirme que l'Esperante GTR-1 est "une voiture de course dans une version homologuée pour la route", l'entreprise ne plaisante pas. La GTR-1, inspirée de la course, développe 600 chevaux grâce à un V8 à bloc d'aluminium. Son châssis monocoque en fibre de carbone reste léger et son habitacle minimaliste, centré sur le conducteur, permet de se concentrer sur la route ou le circuit.

Rezvani Beast Alpha

Le SUV Tank d'inspiration militaire (que vous verrez dans une minute) est le fleuron de Rezvani. Mais saviez-vous que l'entreprise californienne fabrique également une voiture de sport à toit rigide, la Beast Alpha ? Il s'agit d'une supercar aux lignes pures et acérées, dotée d'une puissance impressionnante. Avec un moteur de base de 400 chevaux, la Beast Alpha peut atteindre les 100 km/h en seulement 3,5 secondes. Mais avec la version Blackbird de 700 chevaux, la Beast Alpha atteint les 100 km/h en 2,9 secondes.

Rezvani Tank

On pourrait croire qu'il s'agit d'une Jeep Wrangler ultra-modifiée, mais le Rezvani Tank est bien plus qu'une simple Jeep Wrangler. Ce SUV surélevé a une allure agressive et un V8 de 500 chevaux qui vient s'ajouter à ses prouesses tout-terrain naturelles. Il peut même être équipé d'une caméra thermique, d'une carrosserie en kevlar pare-balles et d'une configuration 6x6.

Rezvani Vengeance

Poursuivant le thème militaire, le Rezvani Vengeance est le premier SUV à trois rangées du constructeur californien. Il se base sur le Cadillac Escalade et propose des options telles que des vitres pare-balles, des poignées de porte électrifiées et même un lanceur de poivre. Son prix de départ est de 249 000 dollars.

Rossion Q1

Si la Rossion Q1, basée à Pompano Beach, en Floride, vous semble familière, c'est parce qu'il s'agit essentiellement d'une Noble M400 remaniée. La société a acheté les droits du châssis à la fin des années 2000 et s'est rapidement attelée à la mise sur le marché d'une Q1 mieux équipée et sans doute plus belle.

En 2015, la société a mis à jour la Q1 avec une version plus puissante de son moteur V6 biturbo Ford Duratec, développant 508 ch et 521 lb-pi de couple, ce qui lui permet d'atteindre 100 km/h en seulement 2,8 secondes. Des exemplaires peu utilisés de la Q1 apparaissent parfois sur eBay pour des prix largement supérieurs à la demande, mais Rossion n'est plus actif depuis 2021.

Shelby Series 1

Shelby American (à ne pas confondre avec les Shelby Super Cars) est la société historique fondée par Carroll Shelby en 1962. En 1998, Shelby American a construit sa propre supercar, la Series 1. Inspirée de l'emblématique Shelby Cobra, la Series 1 était une voiture de sport décapotable dotée d'un moteur V8 de 4,0 litres et de 320 ch. Elle atteignait 100 km/h en 4,4 secondes et sa vitesse de pointe était de 270 km/h. Shelby a construit 249 exemplaires de la Series 1 en 1999 et a poursuivi la production jusqu'en 2005.

USSV Rhino GX

Comme quelques autres voitures de cette liste, le Rhino GX est basé sur une plate-forme existante - un Ford F-450, pour être exact. Mais le robuste Rhino est suffisamment unique pour se démarquer du camion de travail d'usine. Mesurant 222 cm de haut et 230 cm de large et équipé d'énormes pneus de 38 pouces, le Rhino GX a été conçu pour aller n'importe où. Le Rhino GX est proposé à partir de 229 000 dollars pour le modèle à essence et 239 000 dollars pour la version diesel.

Vanderhall Venice

La société Vanderhall, basée à Provo, dans l'Utah, s'est fait un nom en 2010 avec son unique véhicule à trois roues Venice. Dotée d'un moteur quatre cylindres de 1,4 litre, la Venice développe une puissance de 200 ch et un temps de 0 à 100 d'environ 4,5 secondes.

La Venice a été suivie par le prototype électrique Edison² et par la Laguna, mieux équipée, qui est dotée de fonctions telles que le chauffage et la climatisation, des sièges en cuir haut de gamme, un système audio Bluetooth et une suspension réglable. La Venice de base est proposée à partir de 29 950 dollars, tandis que la Laguna, plus luxueuse, coûte 49 950 dollars.

Vector W8

L'histoire de Vector est longue et complexe. Fondée à Los Angeles en 1989, Vector a construit la supercar angulaire W8 entre 1989 et 1993. Elle était équipée d'un moteur V8 biturbo de 6,0 litres et d'une boîte de vitesses à trois rapports empruntée à l'Oldsmobile Toronado, croyez-le ou non, avec une puissance annoncée de 625 ch et une vitesse de pointe revendiquée de 390 km/h.

Mais seules 17 W8 sont arrivées entre les mains des clients, et seulement deux voitures de présérie sont sorties des chaînes avant que l'entreprise ne fasse faillite et ne soit rachetée en 1993. Une Vector M12 a été construite entre 1995 et 1999, mais elle a connu encore moins de succès, tout comme la tentative de relance de la marque en 2017.

VLF Force 1

Avant que la marque Fisker actuelle ne réapparaisse, Henrick Fisker s'est associé à l'ancien dirigeant de l'industrie automobile de Détroit Bob Lutz et à l'entrepreneur Gilbert Villarreal pour former VLF Automotive. En 2013, la société a présenté le Destino, qui était essentiellement une Fisker Karma à moteur V8. Mais en 2016, la Force 1 de 745 chevaux a vu le jour.

Présentée pour la première fois à Détroit lors du Salon international de l'automobile d'Amérique du Nord, la supercar basée sur la Viper a été conçue par Henrik Fisker et dispose d'une version plus puissante du V10 8,4 litres d'origine de Dodge. La VLF Force 1 pouvait être achetée au prix de 286 500 dollars et sa production était limitée à 50 exemplaires. Mais l'entreprise a fermé ses portes peu après la fin de la production.

Puma youabien

La Youabian Puma a été l'un des véhicules les plus commentés du salon de l'automobile de Los Angeles 2013... et je suis sûr que vous pouvez deviner pourquoi. Imaginée par le chirurgien esthétique de la région de Los Angeles, le Dr Kambiz Youabian, la Puma, d'une valeur de 1,1 million de dollars (!), était propulsée par un moteur V8 de 7,0 litres développant 505 chevaux et pouvait, paraît-il, atteindre les 1000 km/h en 5,9 secondes.