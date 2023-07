Le préparateur automobile allemand Mansory est connu des amateurs de voitures pour avoir créé des kits de carrosserie très controversés. Ces kits sont destinés à toutes sortes de véhicules coûteux tels que le Rolls-Royce Cullinan, le Porsche Cayenne, et même la Ferrari F12.

Cela dit, sa dernière création n'est pas différente et fera certainement tourner bien des têtes lorsqu'elle circulera dans les rues. Il est toutefois à craindre que tout le monde n'ait pas de bons mots à dire à son sujet.

Baptisé Mansory Venatus, le SUV surdimensionné que vous pouvez voir dans la galerie de photos ci-dessous est basé sur le très véloce Lamborghini Urus et arbore une couleur or qui rappelle la couleur Bronzo Zenas du constructeur italien.

Galerie: Lamborghini Urus Venatus de Mansory en Bronzo Zenas

10 Photos

Doté d'énormes jantes FD.15 de 24 pouces forgées, mesurant 10x24 pouces à l'avant et 12.5x24 pouces à l'arrière, le SUV allemand est également équipé d'un intérieur en cuir blanc qui plaira à tout le monde, sauf aux parents de jeunes enfants.

En version de base, la Lamborghini Urus est propulsée par un moteur V8 biturbo essence de 4,0 litres qui développe une puissance admirable de 657 chevaux et un couple de 850 newtons-mètres. Il avale le 0 à 100 kilomètres par heure en 3,3 secondes pour la variante S de base et en 3,1 secondes pour la version Performante.

Mansory peut toutefois améliorer ces chiffres pour ceux qui pensent qu'un SUV de cette dimension doit être aussi rapide que sa petite sœur chez Lamborghini, la Huracan. Grâce à une puissance portée à 900 ch et un couple augmenté à 1 100 Nm, Mansory permet à cet Urus de passer les 323 km/h.

Évidemment, à l'exception des tronçons non restreints de l'Autobahn allemande, ainsi que de quelques routes sans limites de vitesse et de quelques circuits de course dans le monde, il est impossible d'atteindre une telle vitesse ailleurs.

Comme toujours, nous aimerions savoir ce que vous en pensez. Après avoir parcouru la galerie de photos ci-dessus, rendez-vous dans la section des commentaires ci-dessous pour nous faire part de vos impressions sur ce SUV plus qu'inédit.