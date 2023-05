Ses détracteurs les plus rudes diront que le Lamborghini Urus n’est rien de plus qu'un Volkswagen Touareg avec un badge de taureau déchaîné car les deux partagent la même plate-forme MLB Evo. Cependant, une nouvelle vidéo tournée à Hockenheim est une preuve supplémentaire que les ingénieurs de Sant'Agata Bolognese ont construit un véhicule de performance vraiment excitant.

Sport Auto a emmené la nouvelle version Performante autour de la célèbre piste allemande et a eu besoin de 1 minute et 55,8 secondes pour boucler un tour du tracé de l’ancien Grand Prix de Formule 1. C’est seulement un dixième de seconde plus lent qu'une Porsche 911 Carrera T mais 1,1 seconde plus rapide qu'une 718 Cayman GTS 4.0, les deux ayant déjà été testés par le même magazine allemand. Avec ses 2,1 tonnes sur la balance, on peut dire sans risque de se tromper que l'Urus Perfomante est l'un des véhicules les plus lourds à effectuer un tour rapide sur ce circuit.

Le Cayenne dans le viseur

Bien que son tour reste impressionnant, la Porsche Cayenne Turbo GT (voir ci-dessous), était encore plus rapide en franchissant la ligne d'arrivée avec 0,7 seconde de moins. C'est actuellement le SUV le plus rapide testé par Sport Auto à Hockenheim où la McLaren Senna continue de régner en maître avec son tour de piste en 1 minute et 49 secondes. Le podium est complété par l'AMG GT Black Series (1:43.3) et la Porsche 911 GT2 RS MR (1:43.5).

Avec le lifting introduit en août 2022, Lamborghini a porté l'Urus à 666 ch pour la version Performante positionnée au-dessus de l'Urus S. Le poids a également été réduit, de 47 kilos, pour concevoir un SUV haute performance qui atteint les 100 km/h en seulement 3,3 secondes et jusqu’à 200 km/h en 11,5 secondes. À fond, l'Urus haut de gamme atteint 306 km/h.

Une troisième version de l'Urus débarquera en 2024 alors que Lamborghini a promis d'introduire un dérivé hybride rechargeable. Il pourrait être le plus puissant du groupe puisqu'il combinera un V8 avec un moteur électrique pour repousser les 671 ch offerts par le Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid. Cependant, il est peu probable qu'il soit plus rapide sur une piste que le Performante, car il prendra du poids.