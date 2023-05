L'Europe construit actuellement certaines des voitures les plus performantes du marché, mais le Vieux Continent n'a pas toujours le dernier mot face aux États-Unis.

L’une des dernières vidéo de la chaîne Sport Auto sur YouTube nous emmène sur la piste du GP d'Hockenheim en Allemagne. On y retrouve Uwe Sener à bord d'une Chevrolet Corvette Z06 C8 pour un tour rapide autour du célèbre circuit. Le temps réalisé par Sener (1'49"1) n’est pas un nouveau record mais reste très correct pour une voiture de série.

La M4 et la 911 Carrera dans le rétro

En Europe, la Corvette Z06 est équipée du même moteur V8 DACT de 5,5 litres que sa sœur nord-américaine, bien qu'elle soit équipée d'un filtre à particules et d'un système d'échappement modifié, ce qui explique les embouts d'échappement de style Stingray à l'arrière.

En conséquence, la puissance maximale du bolide est de 636 chevaux et 595 Nm de couple contre 670 chevaux et 623 Nm de couple pour le marché nord-américain.

Néanmoins, nous savons d'après une vidéo précédente que la Corvette Z06 aux spécifications européennes est très rapide. Même si elle est environ une seconde plus lente pour faire le 0 à 100 km/h que le modèle américain, elle atteint toujours les 250 km/h sans effort. Et son temps en piste le prouve puisque la Z06 est plus rapide que des véhicules tels que la BMW M4 CSL, la Mercedes-AMG GT 63 S 4 portes et la Porsche 911 Carrera 4 GTS.

Il y a une autre différence entre la Corvette américaine et la version de la supercar vendue en Europe : le prix.

Nous n'avons pas pu trouver de détails sur les prix de la Z06, mais la Corvette Stingray standard débute à 103 122 euros alors qu'aux États-Unis, le point de départ est de 105 300 euros. En prenant cela en considération, nous supposons que le prix européen est proche de la barre des 181 500 euros.