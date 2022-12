En Californie, une Chevrolet Corvette complètement explosée a été filmée sur l'autoroute le samedi 3 décembre dernier. Cette voiture n'a plus de face avant, son moteur et ses roues ont été éjectés à plusieurs mètres. Elle n'a pas non plus de face arrière, si l'autocollant Corvette n'était pas présent sur le pare-brise, nous aurions eu du mal à identifier le modèle.

Le plus intrigant est que nous n'avons pas la moindre idée de ce qui s'est passé. Comment une voiture peut se retrouver dans cet état ? Comment est-ce possible de faire autant de dégâts sur une portion d'autoroute aussi fréquentée ? La vidéo ci-dessus n'explique pas les circonstances de l'accident, mais d'après les témoins ayant assisté à la scène, le conducteur de cette Corvette faisait la course avec une autre voiture qui s'est éclipsée après le crash.

Malgré le choc de l'accident, personne n'a été tué ni blessé, même le conducteur de la sportive s'en sort avec de légères égratignures. Son test d'alcoolémie s'est tout de même révélé positif, il aura donc sans doute affaire à la justice. Il devra aussi expliquer ce qui s'est passé à son assurance, il pourrait être radié à cause de sa conduite dangereuse qui implique deux autres véhicules dont un Ford Edge que l'on voit dans cette vidéo.

Son pare-brise est brisé et ses pneus avant crevés. On ignore si ces dégâts ont été causés par une collision directe avec la Corvette ou par des débris éparpillés sur l'autoroute. De même, on ne sait pas exactement comment le conducteur de la Corvette s'est écrasé. C'est un mystère. Auriez-vous une explication ?