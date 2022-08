Un petit avion Cessna a effectué un atterrissage d'urgence à Orlando, en Floride, le 19 août dernier. Une vidéo capture l'incident tel qu'il s'est produit. Plus de peur que de mal puisque le pilote s'en est sorti et il y a eu très peu de dommages collatéraux.

En fait, le terme approprié ici est atterrissage en catastrophe. La vidéo montre le Cessna 182 au moment où il décroche au-dessus de University Boulevard à Orlando. Dans ce cas, il s'agit d'un décrochage aérodynamique, c'est-à-dire le moment où l'aile perd sa portance en raison de la réduction du flux d'air qui la traverse.

L'avion plonge vers le bas et s'incline légèrement sur la droite avant de heurter la route, en plein milieu du trafic. Le pilote réussit tant bien que mal à éviter non seulement les autres voitures, mais aussi les poteaux et les lignes électriques. Le Cessna s'immobilise juste à côté de la route, dans une allée, le nez enfoncé dans le sol.

Selon un reportage de NBC News, le pilote s'appelait Remy Colin et oui, il s'est tiré de l'accident. Mais il ne s'en est pas sorti sans aucune blessure. Il s'est apparemment cogné la tête assez fort pour se faire une entaille sur le front. Néanmoins, si l'on considère qu'il s'agissait d'un accident dans une rue très passante, une bosse sur la tête et un avion plié constituent le meilleur scénario possible dans cette situation.

Quant à la cause du crash, Colin admet sans détour qu'il a mal évalué son carburant. C'est une façon élégante de dire qu'il est tombé en panne d'essence, ce qui pourrait lui poser un problème pour l'avenir aux yeux de la FAA. La conscience du pilote est évidemment importante, car il ne suffit pas de s'arrêter comme dans une voiture si le carburant vient à manquer.

On ne sait pas si les jauges fonctionnaient mal, mais les pilotes apprennent également à calculer la consommation de carburant en fonction de la quantité connue dans le réservoir. En règle générale, les pilotes ne doivent jamais s'approcher du réservoir vide. C'est du moins ce qu'on enseigne dans les cours de pilotage.

Quoi qu'il en soit, Colin a survécu au crash et son Cessna n'a subi que des dommages. Tant mieux car la situation aurait pu être bien pire.