Ce week-end, les amateurs de sport automobile ont eu le plaisir d'assister à l'une des courses de Formule 1 les plus passionnantes de ces dernières années. Mais il y avait aussi un autre événement à ne pas manquer : Le Mans Classic qui s'est déroulé sur le célèbre circuit de la Sarthe. Tout comme la course de F1 de Silverstone, la course en France n'a pas été sans incidents coûteux.

La Ferrari 250 SWB "Breadvan", unique en son genre, a percuté la barrière de pneus, perdant au passage sa porte côté passager. Ce qui compte le plus, c'est que le pilote - l'Autrichien Lukas Halusa, 31 ans - est sorti sain et sauf de la voiture accidentée, malgré un accident assez brutal dans une voiture de collection qui a couru au Mans il y a environ 60 ans. On peut dire sans se tromper que l'arrière de la Breadvan a besoin d'un sérieux entretien, et comme il s'agit d'une voiture unique, elle mérite certainement de retourner sur la piste un jour.

Ferrari Breadvan Hommage par Niels van Roij Design

102 Photos

Son histoire est intéressante, car la Breadvan n'avait pas l'approbation d'Enzo Ferrari à l'époque. En fait, la voiture trouve son origine dans le refus du Commendatore de vendre au comte Giovanni Volpi une 250 GTO flambant neuve. La voiture est née d'une ancienne 250 GT SWB équipée d'un moteur V12 plus puissant dans une carrosserie beaucoup plus légère et aérodynamique.

Elle participe à la course du Mans 1962 et est plus rapide que toutes les 250 GTO, mais un arbre de transmission cassé met fin à sa course. Avant de se retirer, la Breadvan (surnommée "La Camionnette" par la presse française) était septième au classement général après quatre heures de course. Deux autres 250 GT SWB ont été dotées d'une carrosserie similaire, suivies par la 456 GT Venice homologuée pour la route et la FF / GTC4Lusso plus récente.

Au début de l'année dernière, le carrossier Niels van Roij Design a rendu hommage à la voiture originale de 1962 avec un projet de Breadvan basé sur une Ferrari 550 Maranello. Elle n'avait évidemment pas les six carburateurs Weber perçant le capot, mais une bulle transparente a été ajoutée pour un effet similaire. À l'instar de sa source d'inspiration, le shooting brake au goût rétro de est également resté une pièce unique.