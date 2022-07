La Ferrari LaFerrari est la toute première voiture du cheval cabré équipée de la technologie hybride. Commercialisée en 2013, elle a depuis donné naissance à d'autres modèles électrifiés dont la Ferrari SF90 Stradale et la Ferrari 296 GTB.

Bien avant sa présentation et son lancement, le constructeur de Maranello a élaboré trois prototypes afin de mettre au point son nouveau produit. Le premier prototype date de 2011, il est connu en interne sous le nom de F150 Muletto M4. Il est basé sur la plateforme F142 de la Ferrari 458 Italia et a servi de prototype de développement "pour les composants mécaniques et en particulier pour tous les paramètres d'émissions, ce qui était très important pour l'homologation".

Le second prototype connu en interne chez Ferrari sous le nom F150 Mulotipo MP1 ressemble davantage à la LaFerrari mais dispose d'un arrière plus allongé. Il a notamment servi entre mars 2012 et août 2013 pour "intégrer tous les systèmes mécaniques et leur développement". Il affiche aujourd'hui 36 068 km au compteur.

Enfin, le troisième et dernier prototype porte le nom de F150 Prototipe Preserie PS1. Il est visuellement identique au modèle final et dispose du moteur et du système hybride de pré-production finale. Il a été utilisé par les ingénieurs pour finaliser le développement de l'hypercar, et a parcouru une distance totale de 16 348 km.

Les trois prototypes seront en vente du 18 au 20 août prochain par Mecum Auctions. Inutile de vous préciser que ces voitures ne sont pas homologuées pour circuler sur route ouverte. Toutefois, les collectionneurs les plus fortunés se feront un plaisir de les acquérir pour les ajouter à leur collection en espérant réaliser un bénéfice dans les prochaines années.

Pour rappel, la Ferrari LaFerrari n'a été produite qu'à seulement 499 exemplaires. Tous les exemplaires ont bien sûr été écoulés, et si vous souhaitez vous offrir l'un de ces modèles, il faudra dépenser plus de trois millions d'euros sur le marché de l'occasion.