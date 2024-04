RM Sotheby’s nous a habitué a proposer certains des modèles ou des exemplaires les plus fous de l’histoire de l’automobile, et de nouveau, la société d'enchères a frappé très fort. Du 31 mai au 1er juin 2024 aura lieu la vente "Dare to Dream" (Osez rêver) et ce genre d’évènement a rarement aussi bien porté son nom.

Au programme, 299 lots seront présentés, allant de supercars à des tableaux de courses en passant par une réplique de casque ou un capot de Porsche ayant appartenu à Steeve Mcqueen. Mais bien que chacun de ces "objets", si l’on peut dire, soit très intéressant, nous allons nous centrer sur les cinq vedettes de cette future vente. Il s’agit du "Big Five", ou autrement dit, de cinq modèles qui ont révolutionné l’histoire de Ferrari.

Ferrari 288 GTO de 1985

Estimation : 3 750 000 $ - 4 000 000 $

On commence cette liste avec "la pierre angulaire de la dynastie des hypercars Ferrari" telle qu’elle est décrite par le site de RM Sotheby’s. Il s’agit bien sûr de la superbe Ferrari 288 GTO, la rivale des Porsche 959 et Lamborghini Countach. La belle italienne, qui était limitée à 272 exemplaires, n’a que 26 617 km au compteur et a intégré la collection Dare to Dream en 2015.

Avant cela, cette Ferrari à moteur V8 biturbo était la propriété de Ian Poulter, un golfeur cinq fois vainqueur de la Ryder Cup, qui l’a gardé pendant 26 ans. Elle fut l’objet d’un rapport historique de Marcel Massini (une bible humaine de la marque de feu Enzo) et a obtenu son livre rouge Ferrari Classiche.

Cliquez ici pour voir toutes les photos de la Ferrari 288 GTO !

Ferrari F40 de 1990

Estimation : 2 750 000 $ - 3 250 000 $

Après la GTO, voici la Ferrari que l’on ne devrait même plus présenter. Il s’agit tout simplement de la plus belle voiture du monde (oui mesdames et messieurs), en concurrence avec la 300 SL de Mercedes : la légendaire F40. Estimée à plus de 3 millions de dollars, et elle aussi équipée du moteur V8 biturbo, cette voiture était, à l’origine, destinée à être produite en 400 exemplaires, mais 1315 d’entre eux ont finalement été vendus.

Cet exemplaire est impeccablement conservé et affiche seulement 1 606 km au compteur ! Mais l’italienne a été "conduite et entretenue en permanence" (enfin pas trop non plus) depuis son arrivée dans la collection, de nouveau en 2015. Sa pompe à eau a été remplacée et son groupe turbo fut reconstruit en 2020. Le système de climatisation a également été rechargé l’an passé. Comme toutes les Ferrari de ce rang qui se respectent, elle possède le certificat d'authenticité Ferrari Classiche ainsi que le livre rouge.

Cliquez ici pour voir toutes les photos de la Ferrari F40 !

Ferrari F50 de 1996

Estimation : 3 800 000 $ - 4 500 000 $

En voilà une dont la popularité ne fait que grandir au fil des ans. Limitée à 349 exemplaires, la Ferrari F50 devait être conçue comme une Formule 1 pour la route. Le pari est relativement réussi, mais avec les défauts qui vont avec ! Plus brutale que la F40 et pas aussi confortable que la McLaren F1 (demandez à Jeremy Clarkson ce qu’il en pense), elle a eu du mal à convaincre. Mais ces dernières années, sa cote de popularité a explosé auprès des collectionneurs et il n’est donc pas étonnant de la voir intégrer ce Big Five.

Équipée d’un moteur V12 atmosphérique (dérivé de la Formule 1 donc), cette F50 de 513 chevaux peut vous propulser jusqu’à 100 km/h en 3,6 secondes. Ce chiffre paraît presque dérisoire aujourd’hui (et c’est assez fou d’écrire ces mots) comparé aux performances de certaines hypercars de l’ère moderne, mais pour l’époque, il est complètement dingue.

Cet exemplaire, le 182e construit, était la propriété d’un collectionneur basé à Monaco pendant les 13 premières années de sa vie et a intégré la collection Dare to Dream en 2015, tout comme les deux voitures précédentes. Avec ses 20 910 km au compteur, la F50 proposée à la vente par RM Sotheby’s a elle aussi obtenu son livre rouge certifié Ferrari Classiche.

Cliquez ici pour voir toutes les photos de la Ferrari F50 !

Ferrari Enzo de 2003

Estimation : 3 750 000 $ - 4 250 000 $

Si vous êtes nés dans les années 2000, cette voiture a probablement occupé une place importante dans vos rêves les plus fous. Voici la Ferrari Enzo, qui a reçu ce nom pour faire honneur à Monsieur Ferrari. Son design la distingue facilement de ses prédécesseurs et son V12 de 6 litres, qui diffère largement de celui de la F50, propulse cette voiture magistrale jusqu’à 363 km/h.

Toujours côté chiffres, cette Ferrari de 660 ch fut testée par le magazine "Evo" sur le circuit du Nürburgring, cinq ans après sa sortie. L’Enzo a claqué un chrono de 7 min 25 s 7, soit à peine sept dixièmes moins vite que la Lamborghini Aventador LP700-4 sortie 8 ans plus tard.

Pour revenir à cet exemplaire précis, il a appartenu à la famille "Caiola" jusqu’en juin 2006 avant d’être vendu à un collectionneur de supercars basé à Beverly Hills. Plus tard, la Enzo et ses 8 607 km au compteur, a intégré la collection Dare to Dream en 2015 (mais vous l’aviez deviné) et il s’agit du tout premier exemplaire présenté aux États-Unis. Difficile de résister à cette voiture si vous en avez les moyens et lorsque l’on sait que le grand Michael Schumacher a travaillé dessus (la FXX vous passe le bonjour)…

Cliquez ici pour voir toutes les photo de la Ferrari Enzo !

Ferrari LaFerrari de 2015

Estimation : 3 850 000 $ - 4 250 000 $

On conclu avec le dernier joyaux, plus moderne, de cette collection : une Ferrari LaFerrari. Inspiré de l’Enzo, ce modèle est tout aussi spectaculaire que les précédents et c’est de loin le plus puissant avec ses 963 ch. Mais surtout, il s’agit de la première Ferrari hybride de l’histoire, produite en seulement 499 exemplaires, dont celui-ci.

Cette voiture, estimée aux alentours de 4 millions de dollars, a connu deux propriétaires et était destinée au marché canadien puisqu’elle fut livrée neuve via "Ferrari of Alberta" en mai 2015. Avec ses 2 842 km au compteur, cet exemplaire de LaFerrari est accompagné du "Ferrari Yellow Book". Et attention surprise : cette voiture a intégré la collection Dare to Dream en 2016 !

Cliquez ici pour voir toutes les photo de la Ferrari LaFerrari et si vous souhaitez voir tous les lots de cette collection, ouvrez ce lien !