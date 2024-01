Nous avons probablement écrit trop de fois sur la Ferrari F40, mais c'est bien parce que la supercar italienne est une véritable légende. La F40 est une supercar qui a laissé sa trace parmi les passionnés d'automobiles. Mais comment la F40 se comporte-t-elle face à une Ferrari plus moderne, par exemple la 488 Pista Spider ?

Lovecars, avec son présentateur Tiff Needell, avait besoin de le savoir, c'est ce qu'ils ont fait sur la vidéo ci-dessus. Malgré l'écart de plusieurs décennies entre les deux voitures, les moteurs qui se trouvent derrière les sièges de ces deux voitures ne sont pas très différents. Toutes deux sont propulsées par un V8, la 488 Pista étant équipée d'un moteur plus gros de 3,9 litres, tandis que la F40 a un 2,9 litres. Les deux moteurs sont alimentés par deux turbos, mais la F40 veut que le conducteur passe ses propres vitesses avec une boîte manuelle à cinq rapports.

Bien sûr, la 488 Pista est beaucoup plus puissante, avec une puissance de 720 chevaux et un couple de 770 Nm. La F40, en revanche, produit une puissance respectable de 478 chevaux et un couple de 577 Nm.

En termes de masse, la Pista Spider est plus lourde que la F40 de plus de cent kilogrammes. Comme vous pouvez le voir, les chiffres favorisent la 488 Pista, mais la F40 n'est pas trop en retard compte tenu de la différence d'âge entre les voitures.