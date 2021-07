Avec un moteur à essence atmosphérique de 1,6 litre développant 109 chevaux dans les années 1990, l'Opel Corsa B dans sa version sportive GSi ne peut évidemment rien faire face à la puissante Ferrari 488 Pista.

Pourtant, cette supermini allemande apparemment sans équipement (si l'on exclut l'arceau de sécurité et la lunette arrière ventilée) est un loup dans la bergerie : elle est équipée de deux moteurs 2 litres à quatre cylindres, l'un à l'avant, et l'autre à l'arrière. Donc techniquement, comme la Ferrari, elle a également 8 cylindres.

Avec une puissance colossale de 1200 chevaux et un couple de 1300 Nm, cette Corsa des années années 90 doit être très amusante à conduire si l'on considère qu'elle ne pèse que 1250 kilogrammes. Enfin "amusante" n'est peut-être pas le mot le plus exact puisque la citadine doit être carrément dangereuse à conduire étant donné son absence de freins antiblocage ou d'antipatinage...

Adam l'a achetée il y a de nombreuses années et n'a payé que 300 £ (350 €) avant d'investir la somme énorme de 50 000 £ (presque 60 000 € au taux de change actuel) sur une période de 10 ans pour transformer la Corsa B en un monstre bimoteur. L'aligner contre une Pista demande du courage, d'autant plus que la petite allemande est équipée d'une boîte de vitesses manuelle à cinq rapports, évidemment sans Launch Control.

Comme on peut s'y attendre sur une telle voiture, la traction est le talon d'Achille, mais une fois qu'elle parvient à délivrer toute cette puissance sur la route, la Corsa B est une véritable fusée. Les images embarquées montrent à quel point ce "sleeper" est impressionnant et, bien qu'il perde la course de vitesse, il réussit quand même à battre la Pista lors de la deuxième course.

Le troisième duel consiste en un test de freinage, et vous vous douterez bien de qui l'emporte. Mais Adam a freiné si fort que le toit ouvrant de sa Corsa s'est fermé. La dernière comparaison était un test d'élan, mais sans direction assistée et avec peu de modifications de la suspension, la petite Opel n'avait aucune chance de battre l'agilité d'une Ferrari moderne !