Il existe différents niveaux d’exclusivité en ce qui concerne les modèles Ferrari. On ne peut pas simplement se rendre chez un concessionnaire et acheter la dernière voiture en série limitée, vous devrez d'abord être approuvé par la marque italienne pour acheter son édition spéciale à prix élevé et au volume de production très faible. Le critère qu'un client potentiel doit remplir est de posséder déjà certains modèles Ferrari avant d'être invité à en ajouter un autre, un peu spécial, à sa collection.

Le magazine Top Gear a eu la chance de faire le tour des Ferrari les plus insaisissables de toutes : les modèles XX. Le programme a débuté en 2005 avec la FXX, un dérivé de l’Enzo (voir ci-dessus), uniquement dédié à la piste et disponible en 30 exemplaires dont un spécialement conçu pour le grand Michael Schumacher. La FXX Evoluzione est arrivée en 2008, tandis que la 599X à moteur avant a rejoint la gamme quelques années plus tard. En 2014, la FXX-K a été lancée en tant que "LaFerrari" hardcore et celle-ci a également reçu le traitement Evoluzione en 2017.

Au total, Ferrari n'a construit que 116 de ces voitures, et la marque est sur le point de rendre le programme XX beaucoup moins exclusif. La SF90 XX Stradale sera construite à pas moins de 1 398 exemplaires, la production étant répartie entre 799 coupés et 599 spiders. Pour couronner le tout, ceux-ci ne seront pas limités à la piste. Comme le nom "Stradale" l'indique, les propriétaires pourront les conduire dans les rues (enfin pas n’importe lesquelles non plus). Même si la voiture de route n'est pas éligible pour participer à des événements spéciaux dédiés aux propriétaires de XX, tous les véhicules ont déjà été vendus.

Directions les circuits

Dans cette vidéo, les voitures XX partagent la salle avec la 499P, gagnante du Mans, que Ferrari est en train de transformer en 499P Modificata destinée aux particuliers (très) fortunés. Il s'agit de la version ultime du véhicule d'endurance puisqu'elle n'est pas soumise à la réglementation de la FIA. Elle possède cependant le plus petit moteur de toutes les voitures présentes dans la salle d’exposition, qui sont soit propulsées par un V12 atmosphérique, soit par un V8 biturbo.

La nouvelle voiture de piste utilise un V6 biturbo de 2,9 litres, partagé avec la 296 GT3, ce qui nous donne un groupe motopropulseur hybride qui développe 858 ch lorsque le système "push to pass" est activé. Sans cela, la puissance régulière est de 697 ch. Ce boost supplémentaire n'est disponible que pendant sept secondes et peut être activé à n'importe quelle vitesse.

La 499P Modificata est la plus chère du groupe puisque elle est facturée par Ferrari à 5,1 millions d'euros. Le produit phare réservé à la piste fait partie du programme Sport Prototipi Clienti proposé par le département Corse Clienti de l'entreprise, adapté aux propriétaires de voitures XX et de Formule 1 (rien que ça). Les propriétaires de 499P Modificata auront la chance de conduire leur voiture en 2024 sur les pistes suivantes : Mugello (Italie), Sonoma et Laguna Seca (États-Unis), Balaton (Hongrie), Suzuka (Japon), Le Castellet (France), et au Nürburgring (Allemagne) : que du lourd !