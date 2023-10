La Ferrari 499P a permis à la plus célèbre marque automobile du monde de remporter les 24 Heures du Mans en 2023, un exploit que le constructeur italien n'avait pas accompli depuis 1965. Mais si vous pensiez que ce prototype de course était ce que Ferrari a de mieux à offrir, cette 499P Modificata va permettre à un nombre limité de clients de piloter une version encore plus poussée du bolide.

Celle-ci n’est cependant pas destinée à la compétition. Elle va simplement permettre à Ferrari de peaufiner ses machines d'une manière différente que ce que les règles du Mans permettent. Par exemple, le moteur électrique peut désormais fonctionner à des vitesses inférieures plutôt qu'au-dessus de 190 km/h, selon la réglementation de la FIA. Cette configuration permet aux conducteurs de profiter plus souvent du système de transmission intégrale.

Ferrari ajoute également un système "Push to Pass". En appuyant sur un bouton derrière le volant, vous débloquez 161 chevaux (120 kilowatts) supplémentaires pendant 7,0 secondes tout en appuyant à fond sur les gaz. Cela augmente la puissance maximale du groupe moto-propulseur à 870 ch (640 kW) pendant une brève période au lieu des 697 ch (520 kW) habituels.

Une multitude d’améliorations pour le cheval cabré

Des modifications plus légères apportées à la Modificata incluent des révisions des cartographies du moteur, de la maniabilité, de l’antipatinage et une nouvelle aide au démarrage. Le groupe moto-propulseur comprend également un moteur V6 de 3,0 litres monté au centre, dérivé de la voiture de course 296 GT3. Il envoie la puissance à une boîte de vitesses séquentielle à sept rapports.

La 499P Modificata possède un habitacle tout droit sorti du bolide du Mans. Il n'y a qu'un seul siège avec la même ergonomie que la machine de compétition. Cette version inaugure le nouveau programme Sport Prototipi Clienti de Ferrari. Il permet au constructeur automobile de s'occuper de la logistique, de l'assistance au bord de la piste et de la maintenance afin que les clients puissent se simplement se présenter et conduire.

Pour l'instant, Ferrari le nombre d’exemplaires qu’elle envisage de fabriquer ni quel sera leur prix mais on peut s’attendre à ce que la 499P Modificata coûte autour des 5 millions d’euros.

