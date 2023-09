Connu pour ses courses de Moto GP, le circuit de Motorland Aragón a vu le passage d’un bolide bien plus imposant dernièrement. Alpine poursuit le développement de son Hypercar en vue du prochain du Championnat du monde d’Endurance de la FIA qui débutera au Qatar les 24 et 25 février prochains, pour le Prologue.

La LMDh de l’équipe française avait déjà été aperçue il y a quelques semaines sur le tracé du Paul Ricard, au Castellet en compagnie de la SC63 qui sera engagée par Lamborghini. Cette fois, Alpine a jeté son dévolu sur ce circuit espagnol avec au volant, Nicolas Lapierre et Matthieu Vaxiviere, les deux titulaires déjà connus.

Galerie: Photo - Lamborghini SC63 LMDh

26 Photos

Qui pilotera la A424 en 2024 ?

Fruit de la collaboration entre les équipes d’Alpine et d’Oreca, cette A424 marque le retour du constructeur tricolore au plus haut niveau de la discipline après sa victoire au Mans en 1978. Contrairement aux LMH conçu par Porsche ou Ferrari (vainqueur du Mans 2023), la LMDh d’Alpine partage plusieurs éléments avec ses concurrentes.

Didier Pironi et Jean-Pierre Jaussaud ont défilé dans Paris, à bord de leur Renault-Alpine, après leur victoire au Mans.

Côté châssis, la marque avait le choix entre Oreca, Ligier, Dallara ou Multimatic et c’est le premier qui a décroché le droit de concevoir l’Hypercar. Côté moteur par contre, Alpine s’est fournie chez Mecachrome, déjà partenaire de la marque en Formule 1, après un appel d’offre. Il s’agit d’un V6 3.4 mono-turbo dérivé de celui utilisé en F2 qui développe la puissance réglementaire maximale de 680 ch.

Galerie: Alpine A 424

6 Photos

Deux exemplaires de cette A424 devraient être alignés l’année prochaine en WEC et si deux baquets sont déjà verrouillés par Lapierre et Vaxiviere, quatre autres places sont encore disponibles. Bien qu’il n’y ait rien d’officiel, on parle d’une potentielle arrivée de Jack Doohan, le fils de Mick Doohan (quintuple champion du monde 500cm3) ou encore de Mick Schumacher, le fils du septuple champion de Formule 1, Michael Schumacher.