Les liens entre Audi et le tracé Paul Ricard sont solides : le constructeur automobile d'Ingolstadt est reconnu pour son palmarès dans le sport automobile, notamment sur les dernières décennies avec les exploits en rallye de son Audi Quattro S1, puis en endurance avec ses Audi R8 à R18 LPM1 avant de contribuer au développement de la Formule E.

Plus récemment, le constructeur allemand s'est lancé le défi de réaliser le Dakar avec un véhicule électrifié avant de s'engager dans la discipline la plus exigeante du monde des sports mécaniques, la Formule 1, à l'horizon 2026.

La filiale française de la marque aux anneaux et le Circuit Paul Ricard, implanté au Castellet, ont annoncé le renouvellement de leur partenariat pour la 15e année consécutive, s'appuyant à la fois sur une histoire riche entre les deux acteurs et des ambitions partagées, tant sur le plan des sports mécaniques que sur le plan développement durable.

Le partenariat apporte à Audi France une opportunité de garantir une visibilité accrue lors des manifestations organisées sur le circuit et de proposer des évènements Audi Driving Experience à ses clients et prospects dans le cadre de son programme de fidélisation myAudi, "dans un univers moderne, sécurisé et diversifié", indique le communiqué de presse envoyé ce mercredi.

Les invités du constructeur peuvent à la fois profiter du tracé F1 et de la fameuse ligne droite du Mistral à plus de 300 km/h en Audi R8, exploiter les plus de 600 chevaux de l'Audi RS e-tron GT sur piste et réaliser des démonstrations technologiques sur ses aires off-road. Le communiqué détaille :