La voiture la plus puissante testée dans la longue histoire de notre test de consommation réelle est une voiture électrique. Plus précisément l'Audi RS e-tron GT qui, avec deux moteurs électriques et une transmission intégrale, est une super berline sportive développant 646 ch et 830 Nm.

L'Audi RS e-tron GT a parcouru les 360 km de notre parcours en consommant en moyenne 20,50 kWh/100 km (4,88 km/kWh) et en ne dépensant que 16,67 euros pour l'électricité consommée pendant le trajet.

Dans ce cas, plus encore que pour les autres voitures électriques, il faut rappeler que la dépense est calculée sur la base du prix moyen de l'électricité par foyer, qui est de 0,2259 euros/kWh* (Source : Eurostat).

L'e-tron GT est cependant l'une des rares voitures au monde à pouvoir faire le plein en courant continu jusqu'à 270 kW à partir de bornes HPC ultra rapides comme Ionity, un mode très rapide qui coûte évidemment plus cher. Par exemple, Ionity propose un tarif plein de 0,79 euros/kWh qui tombe à 0,31 euros/kWh avec l'Audi e-tron Charging Service et encore moins avec les autres abonnements.

Le luxe, la technologie et la vitesse se payent dans la consommation

Avec une moyenne de 20,50 kWh/100 km lors du test de consommation en conditions réelles, l'Audi RS e-tron GT se retrouve en compagnie d'autres voitures électriques à quatre anneaux au bas de l'échelle de la consommation en conditions réelles. Seule l'Audi e-tron S Sportback a consommé davantage que l'ultra-sportive RS e-tron GT, affichant 22,40 kWh/100 km (4,4 km/kWh), tandis que l'Audi e-tron 55 a fait un peu mieux (19,00 kWh/100 km - 5,2 km/kWh).

Moins puissante, mais presque aussi rapide, la Tesla Model S, dans sa version précédente 100D, consommait en moyenne 16,4 kWh/100 km (6,1 km/kWh).

Accélération à la vitesse de l'éclair

La voiture d'essai est dotée d'un certain nombre d'options intéressantes telles que des jantes de 21 pouces, un toit en carbone, des sièges avant sport Pro et des phares Matrix LED avec éclairage laser. Tous ces éléments sont des options qui, ajoutées à la peinture perlée Rosso Misano (5200 €) et au pack design RS rouge (2300 €), portent le coût total à un peu plus de 170 000 €.

C'est une somme importante pour une voiture qui, pour la première fois, voit le logo du département sportif RS sur une Audi électrique et qui ne déçoit certainement pas en termes de performances. Avec un poids de plus de 2300 kg, ce coupé quatre portes puissant et fougueux est capable d'accélérer de manière fulgurante jusqu'à 100 km/h et d'atteindre des vitesses hors-la-loi en un rien de temps. L'accélération de cette bête à transmission intégrale électrique quattro est vraiment brutale, garantissant une traction exceptionnelle même sur les routes mouillées ou glissantes.

La performance de charge en courant continu de la RS e-tron GT mérite également d'être soulignée. Bien qu'elle ne s'approche des 270 kW annoncés que pendant quelques instants, elle reste au-dessus de 150 kW presque tout le temps. Cela signifie qu'à partir d'une station Ionity ou similaire, faire le plein à 80 % est en réalité une question d'une demi-heure ou moins.

Entre 300 et 400 km d'autonomie, selon votre "pied"

La batterie nominale de 93,4 kWh a une capacité utile effective de 84 kWh, ce qui signifie que vous pouvez presque toujours couvrir plus de 300 km avec un seul plein. L'autonomie diminue fortement, comme pour toutes les voitures électriques, lorsque la température extérieure s'approche de zéro et aussi lorsqu'on se laisse un peu aller à l'accélération, comme lors du test de consommation maximale.

En revanche, une conduite plus attentive à la consommation de carburant et à l'utilisation de l'accélérateur permet d'atteindre des kilométrages supérieurs à 400 km avec une batterie pleine.

Consommation dans divers types de parcours

Urbain : 28,0 kWh/100 km (3,5 km/kWh) / 294 km d'autonomie

: 28,0 kWh/100 km (3,5 km/kWh) / 294 km d'autonomie Mixte urbain-extra-urbain : 26,0 kWh/100 km (3,8 km/kWh) / 319 km d'autonomie

: 26,0 kWh/100 km (3,8 km/kWh) / 319 km d'autonomie Autoroute : 24,0 kWh/100 km (4,1 km/kWh) / 344 km d'autonomie

: 24,0 kWh/100 km (4,1 km/kWh) / 344 km d'autonomie Éco-conduite : 19,5 kWh/100 km (5,1 km/kWh) / 428 km d'autonomie

: 19,5 kWh/100 km (5,1 km/kWh) / 428 km d'autonomie Consommation maximale : 99,9 kWh/100 km (1,0 km/kWh) / 84 km d'autonomie

Fiche technique

Modèle Énergie Puissance Consommation Masse à vide Rapport puissance/pneu Audi RS e-tron GT Électrique 142 kW N.R. 2,345 kg 58,678 kW/T

Données

Modèle : Audi RS e-tron GT

Prix de base : 149 850 euros

Date du test : 18/11/2021

Météo (départ/arrivée) : Ensoleillé, 17°/ Ensoleillé, 11°

Prix du "carburant" : 0,2259 euro/kWh (électricité)

Nombre de kilomètres parcourus : 898 km

Kilomètrage au début de l'essai : 15.568 km

Vitesse moyenne durant l'essai : 76 km/h

Pneus : Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 - 265/35 ZR21 101Y XL NF0 - 305/30 ZR21 104Y XL NA0 (Label UE : C,A, 72 dB - D,A, 74 dB)

Consommations

Moyenne "réelle" : 20,50 kWh/100 km (4,88 km/kWh)

Ordinateur de bord : 20,5 kWh/100 km

Découvrez comment le test de consommation a été réalisé et ses critères.

Coûts à l'usage

Dépense "réelle" : 16,67€

Dépense mensuelle : 37,05 euros (800 km par mois)

Combien de kilomètres pour 20 € ? 432 km

Combien de kilomètres avec un plein ? 410 km

*test réalisé en Italie par Motor1.com Italie