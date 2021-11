À l'époque, les 300 km/h étaient réservés aux supercars et aux voitures de sport surbaissées. De nos jours, même les gros crossovers de luxe peuvent s'approcher de cette marque, lorsqu'ils sont préparés, bien sûr. L'un d'entre eux est l'Audi RS Q8 de MTM, et c'est une véritable fusée.

Mais d'abord, quelques statistiques sur le RS Q8 standard. Ce crossover de haute performance de deux tonnes et demie utilise un moteur V8 biturbo de 4,0 litres qui équipe plusieurs produits du groupe Volkswagen. Sur ce modèle, il développe une puissance de 600 chevaux et un couple de 800 Nm. Malgré son poids de plus de 2000 kg, le V8 boosté est suffisamment puissant pour propulser le RS Q8 à 100 km/h en moins de quatre secondes.

MTM a augmenté ces chiffres avec son réglage "Stage 4". Avec toutes les modifications possibles, l'entreprise allemande de tuning affirme que le V8 biturbo de 4,0 litres peut libérer 1001 chevaux et 1249 Nm de couple. Avec de tels chiffres, il est probable que le temps de 0 à 100 km/h soit de l'ordre de trois secondes. C'est possible, étant donné que la RS 6 Avant (un peu) plus légère, dotée d'un réglage similaire, a réalisé le 0-100 km/h en 2,8 secondes.

Alors, à quelle vitesse la MTM RS Q8 peut-elle rouler sur l'Autobahn ? Les gens de MotorOliTV l'ont emprunté à l'entreprise de tuning pour le découvrir. Le GPS indique que la voiture n'atteint pas les 320 km/h. Le chiffre affiché sur le compteur de vitesse excessivement optimiste est tout à fait spectaculaire, cependant. Il n'en reste pas moins qu'un véhicule aussi imposant que le RS Q8 peut atteindre ces vitesses, ce qui constitue un exploit impressionnant.

Mais la meilleure chose à propos de l'Audi RS Q8 réglée par MTM est peut-être son extérieur. Il n'y a pas d'embellissements sauvages ou de kits de carrosserie encombrants sur le crossover. Il est un peu plus bas que le modèle standard et porte toujours les roues optionnelles d'usine pour détourner l'attention. Il n'y a même pas de badge MTM, ce qui ne donne aucune indication sur la puissance supplémentaire qui se cache sous le capot.