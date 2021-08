Le Nürburgring reste le circuit par excellence pour établir de nouveaux records du tour chaque fois qu'une nouvelle voiture de sport est présentée. Et il n'aura pas fallu attendre longtemps pour que la nouvelle Audi RS 3 y signe une performance.

C'est la version berline de la sportive à cinq cylindres qui a réussi à établir un nouveau record dans la catégorie compacte avec un temps au tour de 7 minutes et 40,748 secondes.

Si vous vous demandez pourquoi la voiture est camouflée, sachez que la tentative de record a eu lieu en juin, soit un mois avant que la RS3 ne soit officiellement dévoilée sans le camouflage Audi Sport dont les chiffres représentent l'ordre d'allumage des cinq cylindres. Au volant de la berline de sport officiait le pilote de course et de développement d'Audi Sport, Frank Stippler, qui a réussi à réduire de 4,64 secondes le précédent record dans cette catégorie.

Pour clarifier, Audi fait référence au tracé complet de la piste (20,8 km). Renault détenait le précédent record avec sa Megane RS Trophy-R à traction avant, qui a parcouru le circuit en 7 minutes et 45,389 secondes, d'où l'amélioration de 4,64 secondes mentionnée par l'équipe d'Ingolstadt.

Galerie: Record de l'Audi RS3 Berline sur le Nürburgring

18 Photos

La RS3 Berline était équipée de pneus semi-slicks Pirelli P Zero Trofeo R en option, dont la pression des pneus était adaptée à une tentative de record autour de l'Enfer vert. Les sièges avant moulants et la cage de retournement à l'arrière sont ceux que pratiquement tous les constructeurs automobiles utilisent pour tenter d'établir un record du tour, ainsi qu'une multitude de caméras placées à l'intérieur et à l'extérieur pour immortaliser le record.

La vidéo ci-jointe montre Frank Stippler en train de faire travailler le moteur TFSI 2,5 litres, un cinq cylindres en ligne qui développe 400 chevaux (294 kilowatts). Avec 500 Nm et une transmission intégrale Quattro à vecteur de couple, la RS compacte d'Audi Sport se comporte comme une puce dans les virages difficiles de la Nordschleife.

La RS3 n'a besoin que de 3,8 secondes pour atteindre 100 km/h départ arrêté et peut atteindre 250 km/h en version standard. Si vous ajoutez le pack performance en option, la vitesse maximale passe à 290 km/h.

Pour rappel, l'Audi RS 3 Berline est proposée chez nous 71 000 euros, 1000 € de plus que la version 5 portes.