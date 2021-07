10 / 15

Régulièrement sur le site, nous vous présentons les réalisations des préparateurs automobiles. ABT Sportsline est l'un des plus célèbres d'entre eux, il modifie et améliore les modèles du groupe Volkswagen avec un surcroît de puissance très correct qui n'est pas nuisible au moteur et à la boîte. On peut par exemple citer la préparation du Cupra Ateca dont la puissance atteint 360 ch contre 300 ch de série. Les préparations d'environ 400 ch sont très nombreuses, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses.