Il existe maintenant un certain nombre de voitures ressemblant à la CLS de Mercedes. Mais lorsqu'elle a fait ses débuts en 2004, la Mercedes Benz CLS a créé un tout nouveau segment. Et cela n'a pas été sans controverse au début : Le monde avait-il besoin d'une telle voiture ? Y avait-il même un marché pour ça ? Des années après, nous pouvons répondre à ces questions : Oui, et c'est plus grand que ce que nous pensions.

Depuis l'introduction de la première génération en 2004, plus de 450'000 CLS ont été vendues. En 2020, la Chine était son plus grand marché, suivie par la Corée du Sud, les Etats-Unis et l'Allemagne. La raison la plus souvent citée par les clients pour acheter le CLS est son design.

Pendant ce temps, la troisième génération de la Mercedes CLS est sur le marché, elle a même reçu un lifting. À cette occasion, on vous propose de découvrir l'histoire de la CLS.