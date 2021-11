Une collaboration entre deux préparateur n'est pas chose courante. Mais quand on apprend que ce sont MTM et Mansory qui ont unis leurs forces pour travailler sur la dernière Audi RS 6 Avant, on sait déjà que le résultat risque d'être spectaculaire.

Déjà très puissante sous sa forme d'origine, le break survitaminé d'Ingolstadt a reçu une forte dose de stéroïdes lors de cette préparation qui fait oublier encore un peu plus qu'il s'agit quand même et avant tout d'une voiture familiale !

Quelle que soit la voiture, vous savez qu'elle va recevoir une transformation extrême si Mansory lui applique l'un de ses kits de carrosserie excentriques. C'est le cas cette Audi qui se présente dans ce film signé Auditography. Avec ses énormes quadruples échappements et ses doubles spoilers à l'arrière, elle est loin d'une RS 6 de "base". Et encore, ce n'est pas là le gros de ses transformations.

Galerie: Audi RS6 Avant by Mansory and MTM

9 Photos

Posée à ras du sol sur de grandes roues de 22 pouces et équipée de deux écopes de capot, la RS 6 a bénéficié d'une pléthore d'améliorations en fibre de carbone de la part de Mansory ainsi que de modifications aérodynamiques telles que l'imposant spoiler avant. Le look noir prédominant est joliment complété par des accents bleus visibles non seulement sur la carrosserie, mais aussi sur les roues et les énormes étriers de frein. Les quatre anneaux foncés à l'avant et à l'arrière, corroborés par les feux arrière fortement teintés, contribuent encore à l'aspect méchant de l'Avant.

Grâce au kit MTM de niveau 2 pour le V8 biturbo, le moteur de 4 litres développe désormais une puissance monstrueuse de 820 chevaux et un couple de 1167 Newton-mètres. Grâce à cette nouvelle puissance, la RS 6 atteint 100 km/h en moins de trois secondes et peut atteindre les 330 km/h.