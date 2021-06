L'Audi RS 6 Avant est l'un des breaks les plus puissants au monde. Et il est déjà passé plus d'une fois entre les mains d'ABT, le préparateur allemand qui s'est longtemps spécialisé dans les modèles du groupe Volkswagen. La dernière fois, c'était avec la RS6-R qui atteignait 740 ch.

Mais pour célébrer son 125e anniversaire, ABT a décidé de réaliser une version encore plus extrême et exclusive. La RS 6 Johann ABT Signature Edition est une édition limitée et grimpe à 800 chevaux.

La fusion de l'histoire et de l'ingénierie moderne

Cette version spéciale du break est un hommage à l'histoire du préparateur et seuls 64 exemplaires seront produits, en hommage aux 64 ans de son fondateur, Johann Abt.

Un seul mécanicien transformera chaque exemplaire de la RS 6 en une variante exclusive à très hautes performances. En outre, un fragment de la première enclume utilisée par l'entreprise sera insérée au milieu du tunnel central - comme une sorte de relique du sport automobile.

Les références à l'histoire sont également présentes à travers les badges "Depuis 1896" (année de création de l'entreprise) et la signature "Johann Abt" sur le dossier du siège.

En termes d'apparence, cette série limitée de la RS 6 est encore plus méchante et plus agressive que l'originale. Notamment grâce au nouveau kit aérodynamique qui donne des formes nettes, optimisées pour réduire la résistance à l'air.

Selon ABT, le kit produit une force d'appui supplémentaire de 150 kg à l'arrière en écrasant la voiture au sol. Les prises d'air plus importantes, quant à elles, contribuent à améliorer le système de refroidissement du moteur et du système de freinage.

Les appendices aérodynamiques sont en fibre de carbone, teintés de rouge, et ont été développés spécifiquement pour cette Audi. Par exemple, les roues en alliage de 22 pouces sont plus légères que les roues standard et ont permis de gagner 3,5 kg par roue.

La cabine est un concentré de luxe et d'histoire. En plus des références à la tradition ABT, nous trouvons une sellerie en cuir avec des surpiqûres rouges contrastantes et plusieurs éléments en fibre de carbone avec des veines rouges.

300 km/h en moins de 30 secondes

L'Audi RS 6 est spéciale, comme en témoigne sa puissance. ABT a ajouté le calculateur AEC et a installé des refroidisseurs intermédiaires plus grands et de nouveaux turbocompresseurs. Le résultat est une voiture familiale de 800 ch et 1000 Nm de couple.

L'accélération de 0 à 100 km/h est réduite à 2,91 secondes (0,69 seconde de moins que la RS 6 standard). Le 0 à 200 km/h est couvert en 9,79 secondes, tandis que le 0 à 300 km/h ne nécessite que 28,35 secondes (-20 secondes par rapport à l'Audi de départ). La vitesse maximale, quant à elle, est de 330 km/h.

Toutes ces merveilles peuvent être contrôlées directement depuis le smartphone. L'ABT App affiche les différents paramètres de conduite et du moteur et donne la possibilité de gérer les trois modes de conduite Eco, Power et Race pour libérer toute la fureur du V8 4.0 biturbo.