Spécialiste de la préparation des modèles du groupe Volkswagen, en particulier les Audi, ABT Sportsline vient de nous présenter deux nouveaux modèles basés que les Audi SQ8 TDI et TFSI. Il ne s'agit pas là des modèles les plus extrêmes préparés par la firme de Kempten, ce privilège étant réservé aux Audi RS Q8 et autres RS 6, entre autres, mais force est de constater que ces deux préparations sont plutôt intéressantes.

ABT Sportsline a tout d'abord installé sur les motorisations diesel et essence un kit spécifique baptisé ABT Engine Control permettant un gain en puissance assez significatif pour les deux blocs. Ainsi, le V8 4,0 litres TDI bi-turbo passe de 435 chevaux à 510 chevaux, tandis que le V8 4,0 litres TFSI bi-turbo passe de 507 à 650 chevaux.

Cette puissance supplémentaire se traduit par quelques améliorations au niveau du chrono, avec un 0 à 100 km/ abattu en l'espace de 4,6 secondes pour le modèle TDI et 3,8 secondes pour le TFSI. Ce dernier concurrence directement le RS Q8 de série qui revendique à peu de choses près les mêmes chiffres.

Parallèlement, ABT Sportsline a intégré à ces deux modèles le système ABT Level Control permettant d'ajuster la hauteur du véhicule via l'ABT Comfort-Level et l'ABT Dynamic-Level, qui abaissent respectivement la suspension de 25 ou de 15 millimètres, suivant le programme sélectionné.

Un passage chez ABT Sportsline, c'est aussi gage de quelques modifications esthétiques, et nos deux SQ8 ont eu le droit à quelques évolutions. Nos deux modèles se dotent d'une nouvelle lame avant, de jupes latérales ainsi que d'un spoiler. Comme à l'accoutumée chez ABT, le catalogue des jantes est assez impressionnant, puisque les clients auront le choix entre des montes de 22 pouces en finition noir brillant, fumé ou mat, ainsi que des modèles pouvant grimper jusqu'à 23 pouces.