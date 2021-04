L'an dernier, Jon Olsson était heureux comme tout de recevoir son nouveau bolide. Comme à son habitude, il a tourné plusieurs vidéos allant de la livraison à la présentation complète du véhicule. Son bolide, c'est une Audi RS 6 Avant modifiée par le célèbre préparateur automobile allemand ABT Sportsline.

Il est évident que cette Audi RS 6 Avant - ou Audi RS6-R 'Leon' de son surnom - est unique au monde. À son volant, vous ne passerez vraiment pas inaperçu ou que vous soyez sur cette planète.

Découverte en détail Leon the RS6 - Le nouveau bolide de Jon Olsson

Curieusement, Jon Olsson n'a pas gardé cette voiture bien longtemps dans son garage. En effet, elle vient d'être mise en vente en Espagne par le garage JM Automocion. On apprend que cette Audi RS6-R ABT n'a roulé que 1000 km et qu'elle a été mise en circulation en janvier 2020. On découvre aussi son prix de vente, particulièrement salé.

Ce monstre de 850 ch est affiché à 349'900 € ! C'est beaucoup trop cher, sachant que l'Audi RS 6 Avant est vendue neuve en France à partir de 134'850 €. Le vendeur pourra toutefois justifier la différence de prix par les nombreuses modifications apportées la voiture, encore faut-il convaincre le client, car à ce prix, il est possible de passer à un autre stade et de s'offrir une supercar bien plus sensationnelle.

Lors de sa sortie des ateliers d'ABT Sportsline, cette "Leon the RS6" développait 785 ch. Jon Olsson avait promis que cette puissance n'était que temporaire et qu'elle allait bientôt être dopée à 850 ch voire 1000 ch en modifiant quelques pièces mécaniques. Finalement, ce sera 850 ch, ce qui n'est pas rien pour un break familial.

Il est possible d'aller au-delà de cette puissance, les précédentes Audi RS 6 Avant pouvaient développer jusqu'à 1000 ch. On se souvient que ce même préparateur avait réalisé la RS6-E, la première Audi RS 6 hybride développant 1018 ch pour 1291 Nm de couple.

À l'heure actuelle, la génération C8 du break le plus désirable amonde "ne développe que" 600 ch. Audi pourrait bientôt commercialiser une version plus puissante offrant environ 650 ch, mais il n'y a encore rien d'officiel.