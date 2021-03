En 2020, des apprentis d'Audi se sont consacrés à un projet délirant pour rendre hommage à l'Audi 90 Quattro IMSA GTO. Basée sur l'Audi RS 6 Avant, cette voiture unique baptisée "RS6 GTO" n'a été présentée qu'en photo. Aujourd'hui, et grâce à Auditography, on la découvre en vidéo !

L'Audi RS6 GTO porte une livrée spécifique ainsi que des sorties d'échappement latérales. Parmi les autres changements, on peut aussi citer les enjoliveurs blancs ainsi que l'intérieur complétement dépouillé.

Pour la dévergonder encore plus, les 12 apprentis sorciers ont élargi sa carrosserie de 14 cm et placé des sièges baquets Recaro. Sous le capot, ce break peut compter sur son moteur V8 4,0 litres développant un peu plus de 700 ch pour 900 Nm de couple. Au chapitre des performances, le 0 à 100 km/h est avalé en à peine trois secondes. Quant à la vitesse maximale, elle plafonne à 310 km/h.

À l'heure où nous rédigeons ces lignes, cette RS6 GTO est la plus puissante qui puisse exister (génération C8 et d'origine Audi Sport). Bien entendu, elle ne sera pas commercialisée et restera donc un projet à part. Bonne nouvelle, et si vous pensez que l'Audi RS 6 Avant manque de puissance, il est fort probable que le constructeur aux anneaux lance une version plus puissante de son break de sport. Elle ne verra toutefois pas le jour avant plusieurs mois/années.

D'après les bruits de couloir, l'Audi RS 6 Avant recevrait une motorisation hybride qui propulserait sa puissance et ses performances dans une autre dimension. L'Audi RS 7 Sportback subirait le même traitement, mais Audi Sport n'a encore communiqué aucune information à propos de ses prétendues sportives.

Il semblerait que les constructeurs automobiles allemands basculent vers l'hybride, dernièrement, Mercedes-AMG a confirmé la naissance du label "E-Performance" qui sera inauguré sur la version restylée de l'AMG GT Coupé 4 portes.