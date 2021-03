L'Audi RS 6 Avant est un modèle de sport qu'on ne présente plus. Avec son V8 4.0 L bi-turbo, le break développe 600 ch pour 800 Nm de couple. Non, il ne manque pas de puissance, mais que diriez-vous d'une version de 1001 ch préparée par MTM ?

Cette préparation ne s'attarde franchement pas sur l'aspect extérieur de la voiture qui reste relativement de série. En revanche, sous le capot et avec un Stage 4 (facturé à 43'599 dollars), la puissance et les performances grimpent en flèche. L'Audi RS 6 Avant signée MTM revendique 1001 ch pour 1250 Nm ! Le pauvre jeu du 0 à 100 km/h est plié en seulement 2,95 secondes et les 0 à 200 km/h en 8,65 secondes. Quant à la vitesse maximale, elle est supérieure à 350 km/h.

Pour montrer ce dont ce break de sport est capable, Sport Auto l'a testé sur le circuit de Hockenheim (Allemagne). Il suffit de quelques secondes pour se rendre compte à quel point cette RS 6 est puissante et très efficace sur circuit. On croirait presque que le pilote a une supercar entre les mains. Même si ce n'est pas le cas, cette Audi RS 6 Avant par MTM est tout de même parvenue à boucler le tour du circuit en seulement 1'53"40 minute.

Cela ne vous parle peut-être pas, mais sachez que le break d'Audi Sport a battu la Porsche 718 Cayman, la Porsche Taycan Turbo, la BMW M5 Compétition, la Ford Mustang Shelby GT500 et l'Audi R8 Performance. L'Audi RS 6 Avant par MTM se classe juste derrière la Mercedes-AMG GT 63 S Coupé 4 portes, Porsche 911 Turbo S (991.2), Lamborghini Aventador SVJ, etc.

Pour rappel, Audi Sport ne commercialise qu'une seule version de son RS 6. Plus tard, nous espérons qu'une déclinaison encore plus agressive sorte des chaînes de montage du constructeur avec une puissance et des performances accrues.