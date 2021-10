Mansory est l'un des préparateurs les plus populaires au monde, mais pas nécessairement pour les bonnes raisons. Certaines de leurs préparations ont tendance à être excessives, avec des éléments de carrosserie exagérés et des finitions intérieures décalées avec des choix de couleurs discutables. L'Audi RS 7 Sportback fait désormais partie du portefeuille de la société pour la première fois, et le résultat final est quelque peu sobre.

Habillée en gris Nardo, la RS 7 bénéficie de nombreuses améliorations en fibre de carbone pour donner à la Sportback un look plus agressif. L'apparence plus méchante est obtenue en installant un splitter avant plus costaud et un diffuseur arrière proéminent, ainsi qu'un petit spoiler sur le hayon. On remarque également des jupes latérales plus imposantes, elles aussi réalisées en fibre de carbone.

Nous pourrions honnêtement nous passer des protubérances douteuses sur les côtés du pare-chocs avant et nous ne sommes pas non plus les plus grands fans de ces quatre embouts d'échappement. Les canules ovales d'origine sont meilleures et conviennent parfaitement à la version la plus performante de l'A7.

Les accents bleus se poursuivent dans l'habitacle où l'Audi arbore une apparence bicolore avec une couleur principale bleue complétée par des surfaces noires. Mansory s'est débarrassé des quatre anneaux sur le volant et a apposé son propre logo avant d'appliquer des quantités de cuir et de fibre de carbone. Il y a même du cuir sur le plancher, ainsi que de l'Alcantara qui orne les montants.

Ce ne serait pas un ensemble complet sans quelques changements sous le capot où Mansory a travaillé sur le moteur V8 biturbo de 4,0 litres. Il développe désormais une puissance de 770 chevaux et un couple de 1 000 Nm. Grâce à ce moteur huit cylindres amélioré, l'Audi RS 7 Sportback peut désormais atteindre les 100 km/h en trois secondes.

Mansory ne s'arrête pas là, puisque le préparateur a récemment annoncé de nouveaux packs adaptés à l'Aston Martin DBX et à la Porsche 911.