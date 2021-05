La Classe S au sein de la gamme Mercedes, c'est le summum du luxe, de la technologie et du raffinement. Mais ça, c'est avant un passage chez Mansory qui, malgré le caractère luxueux et raffiné de certaines autos, arrive parfois à leur donner un tout autre aspect, comme c'est le cas pour certaines Bentley ou certaines Rolls-Royce, devenant quasiment méconnaissables à la sortie de leurs ateliers.

Aujourd'hui, Mansory nous propose une réinterprétation de la nouvelle Mercedes Classe S et, une fois n'est pas coutume, comme vous pouvez le constater via les photos, la préparation est loin d'être aussi extravagante par rapport à d'autres modèles présentés précédemment par le préparateur.

Esthétiquement, la Classe S revue par Mansory reçoit des éléments de carrosserie réalisés en fibre de carbone comme les prises d'air, les coques de rétroviseurs extérieurs, les éléments de seuils de portes ainsi que le bouclier arrière. Un becquet de toit et un becquet sur le hayon également conçus en fibre de carbone complètent la préparation extérieure, tout comme ces immenses jantes de 22 pouces issues du catalogue Mansory.

À l'intérieur, plusieurs types de personnalisations sont proposés via des matériaux plutôt nobles. Nous retrouvons une sellerie en cuir, des finitions peintes rappelant la teinte extérieure, ou encore des inserts en fibre de carbone ou en aluminium. Le volant pourra être habillé de cuir et de carbone, et le pédalier en aluminium.

Enfin, sous le capot, Mansory a installé son boîtier PowerBox permettant de faire grimper la puissance des motorisations sélectionnées. Et parmi les moteurs concernés, nous retrouvons la version 400d qui développe désormais 395 chevaux et 937 Nm de couple, soit 65 chevaux et 137 Nm de couple par rapport au modèle de base. La version 500, qui n'est pas commercialisée en France, voit sa cavalerie grimper à 526 chevaux et 629 Nm, soit 91 chevaux et 109 Nm de plus.