Ferrari ou non, quand Mansory décide de faire du Mansory, certains modèles peuvent passer un sale quart d'heure. C'est par exemple le cas de la Mansory F8XX, une préparation basée sur une Ferrari F8 Tributo et qui n'a plus grand-chose à voir avec le modèle d'origine. Aujourd'hui, le préparateur nous dévoile une version revisitée de la Portofino, la Ferrari la plus "sage" du catalogue du constructeur de Maranello.

Mais comme vous n'êtes pas sans le savoir, le mot "sage" ne fait pas partie du vocabulaire de Mansory. La Ferrari Portofino reçoit donc une bonne dose de muscles, sans pour autant que cela soit aussi extravagant que la F8XX citée plus haut. Ainsi, nous retrouvons de nombreux éléments en fibre de carbone, comme la lame avant, les rétroviseurs, les ouïes d'aération, les jupes latérales, le toit rétractable ou encore le diffuseur.

Ces éléments contrastent avec la livrée jaune du modèle de présentation, qui se voit également chaussé de jantes de 21 pouces à l'avant et de 22 pouces à l'arrière réalisées, dans une finition noir brillant, rehaussée d'un liseré jaune pour rappeler la couleur de la carrosserie. À l'intérieur, il y a aussi du changement avec un habitacle personnalisé, réalisé en fibre de carbone et en cuir noir, là encore rehaussé de touches de couleur de jaune.

Sous le capot, il y a aussi du changement, avec un V8 3,9 litres bi-turbo revu qui passe ainsi de 600 chevaux et 760 Nm de couple à quelque 720 chevaux et 890 Nm. Grâce à ce niveau de puissance en hausse, le 0 à 100 km/h ne lui réclame que trois petites secondes (0,5 seconde de moins que le modèle original), tandis que la vitesse maximale est annoncée à 334 km/h, contre 320 km/h pour une Portofino "classique".

Du côté des tarifs, Mansory n'a pas précisé le prix d'une telle préparation. Néanmoins, il faudra certainement ajouter quelques milliers d'euros supplémentaires aux 195'437 euros réclamés pour une Ferrari Portofino neuve, et 203'399 euros pour une Portofino M, qui gagne 20 chevaux de plus par rapport à la version "d'entrée de gamme".