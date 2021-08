La Rolls-Royce Ghost est certainement l'une, si ce n'est la voiture de luxe par excellence. Connu pour son vaste programme de personnalisation, Rolls-Royce peut aussi compter sur des préparateurs indépendants pour rendre leurs modèles encore plus opulents qu'ils le sont déjà. Et parmi eux, il y a bien évidemment Mansory, qui n'a rien avoir avec Rolls-Royce, mais qui saute sur l'occasion pour que chaque nouvelle Rolls passe dans leur atelier.

La dernière en date, c'est la Ghost, et force est de constater que même si c'est très ostentatoire comme préparation, Mansory nous a déjà habitué à bien pire en matière de mauvais goût. Cette Ghost reçoit plusieurs éléments en carbone au niveau de la carrosserie, ce qui rompt globalement avec le blanc cassé qui immacule toute la voiture. Ainsi, la lame avant est en carbone, tout comme les jupes latérales, les spoilers au niveau du toit et du coffre, et le capot.

11 Photos

Du noir et du blanc, c'est un peu trop classique pour Mansory. De ce fait, ils ont rajouté quelques éléments mêlant du orange et une couleur dorée au niveau de la calandre et du logo. Du orange, nous en retrouvons aussi à l'intérieur, le tout mêlé à du cuir blanc pour une association assez particulière. La jante du volant est orange, tout comme l'accoudoir central et une partie des contre-portes.

Sous le capot, nous retrouvons toujours le fameux V12 6,75 litres de la Ghost, mais avec une puissance assez largement revue. Grâce à une reprogrammation, de nouveaux turbos et un nouveau système d'échappement, la puissance du douze cylindres passe de 563 chevaux et 850 Nm à 720 chevaux et 1020 Nm. De quoi permettre à ce beau bébé de plus de 2,5 tonnes de filer de 0 à 100 km/h en l'espace de 4,4 secondes.