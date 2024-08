Lorsqu'il s'agit de luxe et d'exclusivité, peu de véhicules en capturent l'essence comme une Rolls-Royce, surtout lorsqu'elle a appartenu à une personnalité de renom. Les amateurs de voitures et les collectionneurs vont être comblés, car duPont Registry Exchange est fier de présenter la Rolls Royce Ghost 2024 personnelle de Tom Brady à vendre par l'intermédiaire de Sotheby's Motorsport (SOMO).

La Rolls Royce Ghost 2024 est une véritable merveille de luxe et de design. Avec seulement 200 km au compteur, cette voiture est pratiquement neuve et offre un niveau inégalé d'élégance et de style. Elle est dotée d'un superbe extérieur Black Diamond, à la fois mystérieux et raffiné, ce qui ne passe pas inaperçu sur la route. À l'intérieur, vous découvrirez un habitacle Grace White très confortable. Chaque détail, des sièges en cuir aux technologies de pointe, est conçu pour vous offrir la meilleure expérience de conduite possible.

duPont REGISTRY duPont REGISTRY

La 2024 Ghost est un véritable mélange de luxe et de puissance. Sous le capot, elle est équipée d'un moteur V-12 biturbo de 6,75 litres qui produit une puissance remarquable de 563 chevaux. Ce puissant moteur permet à la Ghost d'accélérer de 0 à 100 km/h en seulement 4,8 secondes, offrant une conduite incroyablement souple et puissante. La Ghost est équipée d'une transmission automatique à huit rapports qui assure des changements de vitesse fluides et une maniabilité raffinée, ce qui en fait une voiture agréable à conduire. Le système de transmission intégrale renforce sa stabilité et son contrôle, ce qui vous permet de vous sentir en confiance au volant, quel que soit le temps qu'il fait. La Ghost est également équipée d'un système de suspension planaire, qui utilise une technologie avancée pour s'adapter à la route, garantissant ainsi une conduite exceptionnellement confortable et précise.

Ce qui distingue vraiment cette Ghost, ce sont les plaques personnalisées Tom Brady Signature Tread Plates. Ces détails exclusifs ajoutent une touche personnelle à l'icône de la NFL elle-même sous la forme de sa signature, faisant de ce véhicule une véritable pièce de collection. Ces personnalisations ne font pas que renforcer le caractère unique de la voiture, elles la rattachent également à l'héritage de l'un des plus grands athlètes de l'histoire.

duPont REGISTRY

L'histoire de cette voiture exceptionnelle ajoute à son attrait. Acquise directement auprès de la résidence de Tom Brady, cette Rolls Royce Ghost était un véhicule personnel du légendaire Quarterback, connu pour son goût irréprochable et son amour des automobiles de haute performance. Avec un tel lien historique, cette voiture convient parfaitement à tout collectionneur désireux d'ajouter un peu plus de puissance à son garage.

La possibilité de posséder la Rolls-Royce personnelle de Tom Brady est une opportunité rare. SOMO, en collaboration avec duPont REGISTRY, organisera la vente aux enchères, offrant aux passionnés d'automobile et aux collectionneurs la possibilité d'enchérir sur ce véhicule unique en son genre. Le tout se déroulera sur la plateforme de vente aux enchères en ligne de SOMO, axée sur le luxe. Que vous soyez un collectionneur passionné de voitures, un fan de Tom Brady ou simplement quelqu'un qui apprécie les plus belles choses de la vie, c'est une occasion à ne pas manquer.

On dit également qu'un maillot signé par la star en personne accompagne cette voiture.