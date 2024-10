La Ghost, l'un des modèles les plus exclusifs de Rolls-Royce, existe depuis 2020. Quatre ans, c'est long, même pour une voiture de super-luxe, et c'est pourquoi elle a subi un léger lifting. Ce qui a changé, ce sont de petits détails, que l'on peut discerner en regardant de près le design extérieur à l'avant.

Le moteur est toujours le V12 biturbo qui a été remodelé spécifiquement pour la Ghost et qui délivre 570 ch et 850 Nm de couple. Ceux qui souhaitent plus de puissance peuvent toutefois opter pour la Ghost Black Badge Series II. Rolls-Royce n'a pas encore annoncé les prix, mais il est facile d'imaginer qu'ils avoisinent les 330 000 euros.

Un nouveau look

La Ghost revisitée présente une calandre beaucoup plus imposante à l'avant, où se distinguent également les blocs optiques, désormais beaucoup plus fins. Le look est donc plus agressif et, à l'arrière, les feux-stops ont été rapprochés de ceux de la Spectre. Les jantes de 22 pouces ont également été redessinées.

Rolls-Royce Ghost 2020 Rolls-Royce Rolls-Royce Ghost Series II

Un autre détail important concerne la couleur Mustique Blue qui a été ajoutée à la gamme de couleurs de la marque qui compte jusqu'à 44 001 exemplaires.

Plus de technologie

Il n'y a pas beaucoup de changements à bord, les plus importants étant « cachés » dans l'infodivertissement qui peut désormais être combiné avec l'application Rolls-Royce appelée Whispers et qui permet à l'utilisateur de faire beaucoup de choses en utilisant uniquement son smartphone. Par exemple, elle permet d'ouvrir et de fermer les portes à distance ou de projeter sa destination sur l'écran de navigation. De plus, il est désormais possible de connecter deux appareils différents aux deux écrans de la banquette arrière.

En ce qui concerne la personnalisation à bord, vous pouvez désormais choisir une sellerie en bois appelée « frêne teinté gris » ou opter pour le Duality Twill, un bambou spécial que Rolls-Royce a mis au point après un an de recherche et dont la pose sur la voiture prend environ 20 heures.

Rolls-Royce Ghost Series II, l'intérieur

Rolls-Royce Black Badge Ghost Serie II

Ceux qui souhaitent plus de puissance, comme prévu, peuvent opter pour la Black Badge Ghost Series II. La Black Badge, qui suit en tous points le modèle standard, est dotée de nombreuses pièces chromées noires et d'un habillage en fibre de carbone. S'y ajoutent des jantes de 22 pouces et un moteur V12 de plus de 600 ch.