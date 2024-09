À partir du 1er octobre, des changements majeurs interviendront dans les équipes de design du BMW Group. Adrian van Hooydonk reste le grand patron, mais les futures BMW ne seront plus conçues par Domagoj Dukec. Le Croate, né à Francfort, qui a déclaré un jour qu'un « bon design n'est pas une question de beauté ou de laideur », dirigeait l'équipe de design de la marque principale depuis avril 2019. Il passe désormais chez Rolls-Royce où il occupera les mêmes fonctions.

Les futures BMW seront conçues par deux personnes. Les modèles de la classe moyenne supérieure et de luxe seront sous la responsabilité de Maximilian Missoni. Il est l'ancien responsable du design chez Polestar. Après avoir passé six ans au sein de la marque dérivée de Volvo, il a été chargé de dessiner les plus gros véhicules de BMW ainsi que les futurs modèles BMW Alpina. Pour rappel, le groupe BMW a acquis le constructeur automobile de niche basé à Buchloe en mars 2022.

Les voitures compactes à moyennes seront stylisées par Oliver Heilmer, le patron du design chez Mini depuis 2017. En outre, son équipe sera également responsable de l'aspect des voitures M. Pour le remplacer à la tête du département de design de Mini, Holger Hampf, l'ancien chef de la division Designworks, prendra la relève. À l'avenir, l'ancien chef du design de Rolls-Royce, Anders Warming, dirigera la division Designworks ainsi que les "thèmes de design avancé".

Par ailleurs, BMW a nommé Claudia Braun à la tête d'un nouveau département intermarques chargé de la conception des couleurs et des matériaux pour BMW, Mini et Rolls-Royce. Christian Bauer reste à la tête de l'expérience client numérique.

Il serait facile pour nous de tirer des conclusions sur les raisons qui poussent BMW à remanier son équipe de design. Si vous suivez l'entreprise sur les réseaux sociaux, vous êtes au courant des commentaires généralement négatifs sur l'apparence des voitures. Cependant, les chiffres de vente racontent une autre histoire : BMW a connu une année 2023 record en livrant 2 252 793 voitures.

Ce chiffre aurait-il pu être encore plus élevé sans ces designs polarisants ? Nous ne le saurons jamais. Le fait est que BMW se porte mieux que jamais si l'on s'en tient strictement aux ventes. Le fait que la marque bavaroise dispose d'un vaste portefeuille de modèles avec un riche mélange de voitures à combustion, d'hybrides rechargeables et de VE pour couvrir l'ensemble du segment haut de gamme est également un atout.

Bien que l'époque où BMW était « la machine à conduire ultime » soit révolue, la marque continue de vendre des voitures performantes avec une boîte de vitesses manuelle. Elle vient d'ailleurs de ressusciter la M5 Touring et l'introduit en Amérique, ce qui en fait la première familiale M vendue aux États-Unis. Sur d'autres marchés, il existe également une M3 Touring plus petite. Le roadster Z4 est toujours là, avec désormais un levier de vitesse pour la M40i.

Mais la triste réalité de 2024 est que le succès commercial de BMW n'est pas attribué aux voitures qui enthousiasment les traditionalistes. Ce sont les crossovers et les SUV qui font le gros du travail, et la marque munichoise en a beaucoup. Le X1 est le plus petit, le X7 le plus grand, et le XM est le vilain petit canard.

Bien que les intérieurs BMW soient désormais dominés par d'immenses écrans qui ont avalé la plupart des commandes physiques, les gens ne semblent pas y trouver à redire. Même la manette iDrive commence à disparaître, mais cela n'empêche pas les gens d'acheter des X1. Le fait que les prix aient considérablement augmenté ces dernières années n'a pas non plus freiné la demande.

Cela prouve que nous ne sommes plus le marché cible de BMW. Par « nous », j'entends les personnes qui regrettent l'époque des E46, E39 et autres noms de code internes qui leur viennent à l'esprit. Bien que les derniers designs soient efficaces d'un point de vue commercial en raison des ventes élevées, les Allemands se préparent à faire bouger les choses. Les concepts de la Neue Klasse ont fortement suggéré qu'un nouveau style était prévu.

Le design de ces nouveaux VE a probablement déjà été finalisé. Ne vous attendez pas à ce que les personnes nouvellement nommées influencent l'apparence du crossover iX3 de l'année prochaine ou de la berline i3 qui arrivera en 2026. Le design d'une voiture est fixé plusieurs années avant son lancement officiel, de sorte que ces nouvelles équipes laisseront probablement leur empreinte sur les véhicules dont le lancement est prévu vers la fin de la décennie.