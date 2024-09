Avec son poids à vide de 2 550 kg, la nouvelle M5 Touring est l'une des voitures les plus lourdes que l'on puisse acheter. BMW souhaite donner à sa rivale, l'Audi RS6 Avant, une impression de légèreté en proposant une série d'améliorations en fibre de carbone pour le super-wagon. Ces équipements sont disponibles en tant que "M Performance Parts", c'est-à-dire que vous ne les trouverez pas dans le configurateur en ligne habituel. Vous devrez vous rendre chez un concessionnaire pour choisir l'équipement de votre voiture.

Becquet avant et diffuseur arrière

La M5 Touring suit les traces de la berline : la version quatre portes a reçu ces améliorations M Performance il y a quelques mois. Les changements les plus évidents concernent le splitter avant et le diffuseur arrière. Tous deux ont une configuration en deux parties et donnent à la voiture de performance une allure plus méchante. Comme si la voiture n'était pas déjà assez large, des extensions ont été ajoutées sur les côtés de la carrosserie.

BMW M5 Touring (2024) avec M Performance Parts, vue de trois-quarts avant

Les coques de rétroviseurs latéraux sont disponibles en fibre de carbone en tant qu'option normale, sans devoir recourir aux pièces M Performance. La mauvaise nouvelle est que BMW ne vendra pas la M5 Touring avec un toit en carbone. En revanche, les deux berlines sont disponibles avec cet équipement.

Graphismes spéciaux et antenne en aramide

La liste des éléments en carbone est complétée par le bouchon du réservoir de carburant qui, apparemment, "transforme chaque passage à la pompe en un petit arrêt au stand". Par ailleurs, la M5 Touring tant attendue peut être commandée avec des graphismes latéraux noirs mats et la marque M Performance.

BMW BMW M5 Touring (2024) con M Performance Parts

L'antenne de toit est en aramide, une fibre synthétique très résistante utilisée dans l'aérospatiale et les applications militaires. L'aramide a des propriétés similaires à celles de la fibre de carbone.

Autres petits détails M

BMW n'a pas montré l'intérieur, mais nous savons qu'il y a des tapis de sol plus sophistiqués avec des garnitures en similicuir et des surpiqûres décoratives dans des couleurs contrastées, en plus des trois célèbres couleurs M. Il est également possible d'obtenir un couvre-clé de marque M Performance recouvert d'Alcantara et de cuir imitant la fibre de carbone. Le dernier article disponible est un sac à pneus avec une poignée intégrée et des marquages indiquant la position de la roue.

La M5 Touring est proposée à partir de 162 150 euros.

Les prix n'ont pas encore été communiqués, mais sachez que la BMW M5 Touring est proposée à partir de 162 150 euros, tandis que l'Audi RS6 Avant coûte environ 10 000 euros de moins. Avant d'être retirée du marché, la Mercedes-AMG E 63 S coûtait pratiquement le même prix que la nouvelle M5 à toit long. La prochaine génération du modèle d'Affalterbach n'est pas loin et la logique veut qu'elle soit plus chère que la BMW.

BMW M5 Touring 2025 avec pièces M Performance