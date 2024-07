Vous venez de commander votre nouvelle BMW M5 et vous êtes déjà prêt à en modifier la carrosserie ? Le constructeur allemand n'a pas perdu de temps et, environ un mois avant la présentation du modèle, il présente les accessoires M Performance officiels.

Cette longue série de composants rend la berline hybride rechargeable de 727 ch encore plus agressive, lui donnant un véritable look de voiture de course.

Le paradis de la fibre de carbone

Une grande partie des pièces dites "M Performance Parts" sont en fibre de carbone, afin de ne pas alourdir le poids de près de 2,5 tonnes de la voiture. Du becquet au diffuseur en deux parties, l'esthétique de la M5 est désormais très marquée. Le bouchon de réservoir et les inserts latéraux des pare-chocs sont également en carbone.

Le diffuseur M Performance de la nouvelle BMW M5.

En plus de ces éléments, la nouvelle M5 peut être équipée d'autocollants latéraux noir mat et de jantes en alliage léger. Les sorties d'échappement (composées d'une combinaison de titane et de fibre de carbone) sont complétées par le lettrage « M5 » en relief.

Vers une nouvelle M5 CS ?

Pour rappel, outre les accessoires M Performance, la BMW peut être équipée d'une série de packs optionnels comprenant un toit en carbone (30 kg de moins que le toit standard) et des freins en carbocéramique (-25 kg).

Nouvelle BMW M5 avec composants M Performance

Il faut dire que pour une M5 vraiment plus légère, il faudra attendre une éventuelle version CS, qui pourrait être lancée dans les prochaines années et qui pourrait avoir ces options de série, ainsi que des sièges à coque en fibre de carbone (que l'on ne trouve pas actuellement sur la nouvelle M5).

Dans la génération précédente, cette variante spéciale a permis de réduire le poids de 230 kg par rapport à la M5 Competition. Il pourrait en être de même sur le nouveau modèle, mais il faudra attendre encore un peu pour en avoir la confirmation.