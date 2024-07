BMW travaille sur une nouvelle Série 7. Nous ne savons pas exactement ce qui motive ce rafraîchissement, car le modèle actuel est encore très récent. Apparemment, le design extérieur, qui a été fortement critiqué par le public, sera modifié en profondeur. Par ailleurs, deux ans, c'est trop court pour donner un coup de jeune à un modèle.

Quoi qu'il en soit, un convoi de BMW camouflées a été surpris en train d'effectuer des essais en Espagne, dont une Série 7 inédite. La chaîne YouTube NCars a réussi à obtenir une vue rapprochée du convoi, et elle montre des changements évidents à l'avant de la berline. La calandre est toujours présente, mais elle n'a pas l'air aussi imposante qu'auparavant.

Les nouveaux phares, en particulier, ont un aspect plus arrondi. Nous ne connaissons pas les détails exacts, mais les proportions bizarres et les angles contrastés qui définissent le visage de la 7 semblent avoir été revus, du moins dans ce prototype. De quoi envisager l'avenir avec optimisme pour la marque Bavaroise.

Dans la vidéo, de nombreux SUV accompagnent la berline et présentent clairement les caractéristiques du design Neue Klasse. Il s'agit probablement des prochains X5 et iX3, dont les lignes de carrosserie sont camouflées. Le futur design a déjà été présenté en mars avec le concept Neue Klasse X, mais nous pensons que les modèles de série auront des lignes plus arrondies.

Mais quand ces modèles seront-ils finalisés ? Le camouflage de la série 7 ne sera probablement pas retiré avant 2025. En ce qui concerne les SUV, BMW a déjà confirmé que le premier véhicule de la Neue Klasse arriverait au second semestre 2025. Il pourrait s'agir d'une berline, mais nous pensons qu'il s'agira d'abord d'un des SUV présentés ici.