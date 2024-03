BMW veut que vous sachiez que les choses changent. À l'automne 2023, la société a dévoilé la Vision Neue Klasse, une berline entièrement électrique qui préfigure le design et l'ingénierie que l'on peut attendre d'une nouvelle génération de véhicules BMW. Aujourd'hui, la société présente la Vision Neue Klasse X, le crossover de la nouvelle famille de véhicules électriques. Car si BMW affirme être à l'aube d'un changement de cap, il n'est pas question pour autant d'abandonner ses populaires et rentables "véhicules sportifs".

Le nom "Neue Klasse" est lourd de sens pour les passionnés de BMW. C'est au début des années 1960 que l'entreprise a inventé ce nom, qui signifie simplement "nouvelle classe" en allemand, en l'appliquant à une toute nouvelle gamme de berlines sportives et modernistes. La Neue Klasse a donné naissance à la légendaire BMW 2002 et a permis à l'entreprise d'échapper à la faillite.

Aujourd'hui, BMW n'est plus menacée de disparition comme elle l'était au début des années 1960, mais l'entreprise doit faire face à une industrie automobile mondiale en pleine évolution. BMW joue avec les VE et les hybrides depuis des années, mais la nouvelle gamme de concepts Neue Klasse laisse entrevoir une refonte complète de l'apparence, du fonctionnement et de la conduite d'une BMW.

Si la berline du concept Vision Neue Klasse est la Série 3 de demain, la Vision Neue Klasse X présentée ici peut être considérée comme le X3 de demain.

"Avec la BMW Vision Neue Klasse, la BMW Vision Neue Klasse X présente l'étendue de notre future gamme de modèles BMW", a déclaré Oliver Zipse, président du conseil d'administration de BMW AG, dans un communiqué. "Nous soulignons ainsi que la Neue Klasse est bien plus qu'une simple voiture ou un concept spécifique ; elle redéfinit la marque BMW et, en même temps, sera plus BMW que jamais."

Un SUV performant

Cela signifie que ce crossover surélevé devra être performant. BMW met en œuvre une nouvelle stratégie logicielle spécifique aux véhicules électriques. Dans un véhicule à combustion interne classique, chaque système - moteur, transmission, gestion de la stabilité, suspension adaptative - est contrôlé par son propre calculateur. L'ajustement des performances du véhicule en temps réel implique de nombreuses communications entre ces ordinateurs discrets.

BMW affirme que la plateforme Neue Klasse se débarrassera des calculateurs conventionnels spécifiques à chaque système en faveur de "super-cerveaux" - "des ordinateurs haute performance travaillant intelligemment ensemble sur ce qui, jusqu'à présent, était traité séparément", a déclaré Frank Weber, membre du conseil d'administration de BMW AG, dans un communiqué de presse. Chaque super cerveau aura une puissance de calcul jusqu'à 10 fois supérieure à celle d'un calculateur classique.

Cela permettra à un super cerveau de contrôler toutes les facettes de la dynamique de conduite, de la fourniture du couple à la gestion de la traction, en passant par le comportement de la suspension ou les réglages du mode de conduite. Un autre super-cerveau s'occupera de tous les aspects de la conduite automatisée, des capteurs à la navigation GPS en passant par la direction et le freinage. BMW promet que cette configuration de super-cerveaux améliorera la puissance de traitement et la vitesse, tout en simplifiant l'architecture électronique du véhicule et en réduisant la taille (et le poids) du matériel nécessaire.

"Il en résultera des performances plus dynamiques, une plus grande précision, une plus grande efficacité et un plaisir de conduire encore plus grand", a déclaré Weber dans son communiqué.

BMW affirme que les Neue Klasse EV utiliseront une toute nouvelle version de la sixième génération de la technologie de propulsion eDrive de l'entreprise. Les nouvelles batteries lithium-ion rondes promettent une densité énergétique supérieure de 20 % à celle des cellules prismatiques actuelles, et BMW affirme que les véhicules de la Neue Klasse utiliseront une architecture de 800 volts pour la recharge rapide, permettant une autonomie de 300 km avec un branchement de 10 minutes. La puissance et les performances de la Vision Neue Klasse X n'ont pas été communiquées.

L'aspect le plus frappant de la Vision Neue Klasse X est son design. À l'instar de la berline conceptuelle Vision Neue Klasse, les contours de la carrosserie de la X sont d'une simplicité rafraîchissante. La calandre caractéristique, qui a été écrasée et élargie sur la berline Neue Klasse, se dresse ici, une signature qui, selon BMW, distinguera ses modèles Sport Activity Vehicle de ses berlines conventionnelles dans l'avenir du tout électrique.

La silhouette est celle d'un crossover BMW, mais la carrosserie est étonnamment aérée, en partie grâce à des proportions délicates : Les montants A et B sont effilés sur leurs bords extérieurs, fins et minces de l'extérieur, mais s'évasant pour atteindre une épaisseur conventionnelle. Bien entendu, la Vision Neue Klasse X est dotée d'une ligne Hofmeister, signature du design Neue Klasse.

À l'intérieur, la Vision Neue Klasse X adopte un nouveau minimalisme, bien qu'elle promette un tout nouveau niveau d'intégration des télécommunications perpétuellement connectées. Repose en paix, iDrive : Avec la Neue Klasse, BMW veut que vous contrôliez l'écran central du tableau de bord par le toucher ou par des commandes au volant.

Un second écran en largeur situé à la base du pare-brise affiche la vitesse, l'état de la batterie et d'autres informations que l'on trouve normalement sur le tableau de bord du conducteur, qui, selon BMW, sera complété par un affichage tête haute. À l'exception d'une petite collection de boutons physiques sur la console centrale, l'ensemble du cockpit est essentiellement dépourvu de boutons.

Déjà prête à la production ?

Comme la berline conceptuelle Neue Klasse de l'année dernière, la X est équipée d'une sellerie textile "Verdana", dont on dit qu'elle est à base de plantes et de minéraux et qu'elle est totalement exempte de pétrole. Les composants intérieurs moulés par injection seraient fabriqués à partir de plastiques maritimes recyclés. La teinte corail de la sellerie en velours côtelé, associée à l'énorme toit panoramique et à la généreuse serre, confère à l'intérieur de la X une impression d'air accueillant.

En personne, la Vision Neue Klasse X donne l'impression d'être à mi-chemin entre un concept-car fantaisiste et une machine prête pour la production. Les phares et les feux arrière ressemblent à ceux d'un show-car, et un représentant de BMW a admis que l'intérieur de série devra comporter un peu plus de commandes physiques que ce qui est exposé ici. Mais les poignées de porte et les loquets, les emboutis de la carrosserie et les ouvertures de jour semblent tous prêts pour l'usine, ce qui est préférable, puisque BMW promet que le premier crossover de la Neue Klasse entrera en production en 2025.

Qu'il s'agisse ou non d'une toute nouvelle catégorie de véhicules, une chose est sûre : l'avenir tout électrique de BMW sera défini par des SUV qui, parions-le, ressembleront beaucoup à ce que vous voyez ici.