BMW ouvrira un nouveau chapitre de sa stratégie d'électrification en 2025 avec le lancement d'une nouvelle plateforme pour les véhicules électriques. La plateforme "Neue Klasse" sera à la base d'au moins six nouveaux véhicules à zéro émission et aujourd'hui, nous pouvons jeter un premier coup d'œil à l'un de ces modèles électriques sous forme de prototype. Nos espions en Allemagne nous ont envoyé un lot de photos d'espionnage de ce qui est actuellement connu comme le projet NA5, qui devrait arriver à l'été 2025.

Le successeur de l'iX3

Le véhicule électrique surélevé présenté ici devrait avoir à peu près la même taille que le X3 actuel. Cependant, une conception plus intelligente combinée à des porte-à-faux plus longs devrait permettre d'obtenir un plus grand espace de rangement derrière les sièges arrière, ainsi qu'un habitacle plus spacieux. Le véhicule d'essai semble un peu trop "pétillant" sous certains angles, mais cela est probablement dû aux faux panneaux supplémentaires fixés aux passages de roue avant et à la forme des pare-chocs.

Même à ce stade précoce de développement, ce SUV montre déjà des parties de son bouclier avant. Nous pouvons y voir des indices du concept Neue Klasse, bien que ces phares ne semblent pas être les unités de production finales. Quels sont les autres éléments qui méritent d'être soulignés ? Les poignées de porte affleurantes, les énormes pneus arrière 255/45 R20, les étriers de frein bleus aux quatre coins, et cette étrange vitre de custode.

Le premier modèle de la plateforme "Neue Klasse" ?

En août dernier, BMW a confirmé que le premier produit basé sur la plateforme "Neue Klasse" serait une berline électrique. Elle sera suivie par ce SUV, mais certaines sources affirment même qu'il arrivera en premier. Nous ne spéculerons pas sur ce sujet, mais nous mentionnerons que la production du véhicule familial électrique devrait commencer en juillet 2025 en Hongrie. "D'ici la fin de la décennie, la Neue Klasse devrait représenter plus de la moitié de nos ventes", a déclaré Oliver Zipse, PDG de BMW, l'année dernière.

En ce qui concerne les motorisations, il n'y a pas encore beaucoup d'informations disponibles. Naturellement, nous nous attendons à des versions à propulsion arrière et à transmission intégrale, ainsi qu'à quelques packs de batteries différents. Les premiers rapports suggèrent que l'autonomie entre deux charges pourra atteindre 580 km en fonction de la capacité de la batterie.

Dans les deux ans qui suivront le lancement du remplaçant de l'iX3, BMW commercialisera pas moins de cinq véhicules électriques. Certains d'entre eux seront construits en Allemagne et, d'ici la fin de la décennie, l'usine de Caroline du Sud du constructeur commencera également à produire des modèles basés sur la Neue Klasse.

Galerie: BMW Neue Klasse SUV : premières photos d'espionnage