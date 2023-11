HiPhi est l'une des marques chinoises les plus prometteuses et les plus intéressantes du moment. La marque Human Horizons est connue pour ses modèles extrêmement futuristes au style proche de celui des jeux vidéo et aux performances incroyables. La quatrième voiture de la gamme est présentée au salon de l'automobile de Guangzhou et s'appelle simplement A. Produite en série limitée avec des livraisons prévues pour début 2025 (uniquement en Chine pour le moment), il s'agit d'une Hypercar de 1 305 ch qui promet de nombreuses sensations.

Tout droit sortie de l'univers cyberpunk

La HiPhi A est basée sur la HiPhi Z et a été construite en collaboration avec le constructeur allemand Apollo. Son design est à surveiller, avec une carrosserie anguleuse, des appendices aérodynamiques volumineux (à commencer par l'aile gigantesque) et une série de solutions plus proches d'un concept que d'une voiture de série.

HiPhi A (2025)

L'une d'entre elles consiste en des écrans latéraux permettant d'afficher un message personnalisé aux autres usagers de la route. À cela s'ajoutent des jantes en aluminium pour limiter le poids, un système de freinage en carbocéramique et d'autres matériaux spécifiques comme la nano-céramique et le titane, ainsi qu'une série de composants imprimés en 3D. À bord, l'A est tout aussi extravagante. Capable d'accueillir quatre passagers, elle dispose de deux écrans à la place des rétroviseurs et d'un grand écran central à partir duquel il est possible de gérer tous les aspects de la voiture.

Trois moteurs électriques et une recharge rapide

Le groupe motopropulseur est encore plus surprenant. Les trois moteurs électriques de la HiPhi libèrent une puissance de 1 305 ch sur les quatre roues (transmission intégrale donc) permettant une vitesse de pointe de 300 km/h et une accélération de 0 à 100 km/h en 2 secondes.

HiPhi A, l'intérieur

Les moteurs sont de nouvelle génération et sont constitués de rotors en fibre de carbone capables de toucher 22 000 tr/min pendant plus de 30 minutes. De plus, l'architecture à 800 volts permet une recharge très rapide (bien que le timing n'ait pas été déclaré en détail), tandis que la répartition du poids est de 50:50. D'autres spécifications techniques seront annoncées dans les mois à venir, mais d'ores et déjà, la A est l'une des voitures de sport les plus exagérées au monde.