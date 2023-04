HiPhi est une nouvelle marque chinoise spécialisée dans la "technologie électrique intelligente de luxe", faisant plus largement partie d’un plan d’action mené par Human Horizons, qui se définit comme "une société de technologie de mobilité innovante qui se concentre sur l'avenir des transports intelligents, redéfinissant l'expérience de voyage future grâce aux trois stratégies intelligentes que sont les véhicules intelligents, les routes intelligentes et les villes intelligentes".

Les activités de l'entreprise englobent la recherche, le développement et la production de véhicules à énergie nouvelle, l'intelligence artificielle, la conduite autonome, l'informatique en nuage et d'autres domaines d'exploration technologique et d'industrialisation.

C’est dans ce contexte que la société a présenté lors du salon automobile de Shanghai, où l’activité autour de nouveaux constructeurs automobiles et autres acteurs de la mobilité bat son plein, le troisième véhicule faisant partie de sa gamme. Mais, plus intéressant à nos yeux, ce sont les plans d’expansion mondiale du groupe, plus précisément révélés à l’occasion d’une conférence, qui ont retenu notre attention.

Le nouveau HiPhi Y rejoindra donc les deux modèles phares existants, X et Z. Il surtout est prévu que les premières voitures HiPhi roulent sur les routes européennes d'ici fin 2023, puis au Moyen-Orient peu de temps après.

Munich et Oslo pour entamer la conquête de l’Europe

Deux villes européennes ont été confirmées comme sites des premiers HiPhi où se trouveront des showrooms. Inspirés par les HiPhi Hubs déjà établis en Chine, ces nouveaux centres d'expérience seront ouverts à Munich, en Allemagne, et à Oslo, en Norvège. L'Allemagne est le plus grand marché véhicules électriques en Europe et près de 80 % des voitures vendues en Norvège en 2022 l’étaient également.

Le HiPhi X Super SUV a déjà reçu l'homologation de véhicule individuel de l'Union européenne, et le HiPhi Z Digital GT devrait suivre sous peu. Cette étape permettra aux deux voitures d'être vendues sur les principaux marchés européens, ce qui constituera un premier pas vers les marchés extérieurs au pays d'origine de HiPhi, la Chine. Le HiPhi X est déjà le véhicule électrique de luxe le plus vendu au niveau national, est prompte à rappeler la marque.

"Depuis sa création, HiPhi s'est engagé à construire une marque mondiale haut de gamme à partir de la Chine ; c'est pourquoi, tout en nous plongeant profondément dans le marché chinois, nous nous tournons également vers le reste du monde. En 2023, nous lancerons une stratégie de marque mondiale et nous nous développerons sur les marchés étrangers, les marchés européens et du Moyen-Orient étant au cœur de notre première vague d'expansion", a déclaré David Ding, fondateur, président et directeur général de HiPhi.

Galerie: Human Horizons HiPhi 1