Volkswagen a annoncé qu'il importerait des véhicules fabriqués en Chine pour l'Europe. Selon nos confrères de chez Automotive News Europe, le groupe Volkswagen aurait une capacité de production limitée sur son marché domestique, d'où la nécessité d'importer des voitures produites en Chine pour le marché européen.

Ce n'est pas la première fois qu'un constructeur importe des voitures fabriquées en Chine alors qu'ils disposent d'usines en Europe. BMW et Dacia le font avec les iX3 et Spring, tandis que Tesla fait venir des Model 3 de Chine à destination du Vieux Continent.

Le Cupra Tavascan fabriqué en Chine

Dans le cas du groupe Volkswagen, ce sera Cupra qui importera un modèle fabriqué en Chine en Europe, puisque la version de série du Cupra Tavascan sera produite à l'autre bout du monde.

"L'usine d'Anhui était l'usine avec la bonne capacité et la bonne technologie au moment de la planification de la production", a déclaré le groupe Volkwagen dans un communiqué. Le constructeur a ajouté qu'il n'envisageait pas d'exporter d'autres modèles de Chine pour l'Europe pour le moment.

Jusqu'à 300 ch

Révélé en tant que concept-car 100 % électrique en 2019, le Cupra Tavascan a été confirmé pour la production et devrait être commercialisé en Europe d'ici 2024. Il est basé sur la plateforme MEB du groupe Volkswagen. Il reposera ainsi sur la même plateforme que les ID.4 et ID.5. Le Tavascan a fait une brève apparition il y a quelques mois lors de l'événement Unstoppable Impulse, avec les versions restylées du Formentor, de la Born et de la Leon.

Tout comme le concept, le Tavascan aura le droit à une version "sportive" de 300 ch grâce à deux moteurs électriques, un sur l'essieu avant et un autre sur l'essieu arrière. D'autres variantes de ce groupe motopropulseur seront disponibles. Globalement, la gamme sera calquée sur celle de l'ID.4.