Cupra a du pain sur la planche. Le constructeur espagnol souhaite monter en puissance, et pour cela, il annonce déjà l'arrivée d'un tout nouveau modèle. Celui-ci ne sortira qu'en 2024, mais Cupra est tellement impatient qu'il nous offre déjà un aperçu via une courte vidéo.

Qu'on soit clair, ce teaser ne montre pas grand-chose. À peine distingue-t-on les feux avant et arrière ainsi que la forme de la carrosserie. Il est évident qu'il ne s'agit pas d'un crossover coupé, mais d'un crossover plus traditionnel (à moins que le terme coupé soit relatif comme dans le Volkswagen Taigo). Il sera produit au côté de l'Audi Q3 Sportback à Györ, en Hongrie.

D'après le constructeur, ce modèle mesure environ 4,5 mètres, ce qui le positionne dans le segment C. On apprend également qu'il sera équipé de motorisations hybrides (mHEV et PHEV), offrant une autonomie électrique allant jusqu'à 100 km pour la version hybride rechargeable.

Nous pensions que Cupra allait d'abord lancer la version de série du concept Tavascan. Il est clair que le teaser montre un tout autre modèle que nous n'avons pas vu jusqu'à présent. Le Tavascan a une forme complètement différente, il est plus effilé et anguleux, de plus, son capot est plus horizontal contrairement au modèle teasé par Cupra.

Galerie: Cupra Tavascan (2020)

17 Photos

Cupra ne s'arrêtera pas là puisqu'un autre modèle est aussi prévu en 2025. Il s'agit du modèle de série du concept Cupra UrbanRebel. Pour l'heure, le constructeur ne propose qu'un seul modèle 100% électrique, nous ne serions pas étonnés de voir un second modèle à piles au cours des prochaines années basé sur une Volkswagen ID.

Dans un précédent communiqué de presse, voici ce que Cupra annonçait :