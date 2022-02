Le Cupra Formentor, le crossover du jeune constructeur espagnol de voitures de sport qui séduit par son style inhabituel et sa finition audacieuse, ainsi que par ses moteurs puissants, figure depuis quelques mois dans le classement des ventes d'hybrides rechargeables.

Pour ce nouvel épisode de notre test de consommation réelle, nous nous sommes intéressés au Cupra Formentor VZ 1.4 e-HYBRID 245 ch. C'est un hybride rechargeable qui associe le moteur électrique de 115 ch à son moteur 1,4 litre turbo essence de 150 ch pour développer une puissance combinée de 245 ch (traction) et en association avec la boîte automatique à double embrayage DSG 6.

Le résultat du test sur notre trajet de 360 km montre une consommation moyenne de 4,95 l/100 km (20,20 km/l), soit une dépense de 36,20 € pour le trajet Rome-Forlì (33,31 € pour l'essence + 2,89 € pour l'électricité). La sortie de Rome s'est faite en mode électrique sur une soixantaine de kilomètres avant que le moteur thermique ne se mette en marche.

Juste en dessous de la moyenne

Avec cette moyenne, la plus puissante des Cupra Formentor hybrides rechargeables gagne une position décente, mais juste en dessous du milieu du classement de la consommation de carburant réservé aux voitures rechargeables. Mieux que la voiture espagnole, on trouve la Volvo XC40 T5 Recharge Plug-in Hybrid (4,80 l/100 km - 20,8 km/l), la Peugeot 3008 Hybrid4 300 e-EAT8 (4,05 l/100 km - 24,7 km/l), la Ford Kuga 2.5 Plug-in Hybrid 2WD (3,80 l/100 km - 26,3 km/l) et l'inaccessible Toyota RAV4 Plug-in Hybrid (3,25 l/100 km - 30,7 km/l).

Une consommation supérieure à celle du Formentor VZ de 245 ch a été enregistrée par les Jeep Compass 4xe et Renegade 4xe de 240 ch, avec respectivement 5,15 l/100 km (19,4 km/l) et 5,20 l/100 km (19,2 km/l), ainsi que par le Range Rover Evoque R-Dynamic SE P300e PHEV AWD (6,35 l/100 km - 15,7 km/l). Cependant, toutes ces dernières disposent également d'une transmission intégrale, ce que le Formentor ne peut avoir dans sa version électrifiée.

Un crossover en survêtement

La version testée était la VZ e-Hybrid de 245 ch, qui coûte 47 900 €, mais qui, avec l'ajout de la peinture métallisée, des jantes en alliage spécial de 19 pouces, du hayon électrique, du volant de course et de quelques autres options, atteint un peu plus de 51 000 €.

C'est un crossover aux lignes basses et épurées qui se reflètent dans la position de conduite abaissée par rapport à la plupart des SUV, mais c'est aussi une voiture sportive qui offre toujours un grand plaisir de conduite. Les 245 ch du système hybride rechargeable sont suffisants pour se déplacer rapidement sur la route et effectuer des dépassements en toute sécurité.

L'ergonomie des commandes et de la position de conduite, le fonctionnement des différentes aides à la conduite et le style intérieur sont excellents, accueillant les passagers de manière originale avec des matériaux soignés, un style unique et un éclairage d'ambiance impressionnant. La capacité de chargement du compartiment à bagages est bonne, même si la visibilité à travers la petite fenêtre arrière pourrait être améliorée.

Au moins 50 km en mode électrique

L'autonomie en mode électrique garantie par la batterie de 12,8 kWh est appréciable, en moyenne stable autour de 50 km et variant entre 30 et 70 km lorsqu'on roule sur l'autoroute ou qu'on parcourt un tronçon de route à basse vitesse constante en mode économique.

Lorsque la batterie est déchargée, la demande en essence n'est pas excessive, étant un peu élevée uniquement sur autoroute. Le réservoir d'essence de 40 litres permet de parcourir une bonne distance entre les deux pleins, entre 500 et 600 km en moyenne.

Les consommations avec batterie faible

Mixte urbain et extra-urbain : 6,4 l/100 km (15,6 km/l)

624 km d'autonomie

6,4 l/100 km (15,6 km/l) 624 km d'autonomie Autoroute : 8,0 l/100 km (12,5 km/l)

500 km d'autonomie

: 8,0 l/100 km (12,5 km/l) 500 km d'autonomie Ecoconduite : 4,4 l/100 km (22,7 km/l)

908 km d'autonomie

: 4,4 l/100 km (22,7 km/l) 908 km d'autonomie Consommation maximale : 26,1 l/100 km (3,8 km/l)

152 km d'autonomie

Fiche technique

Modèle Énergie Puissance Homologation Poids à vide Emissions CO2

(WLTP) Cupra Formentor VZ e-Hybrid 245 ch DSG 6 Hybride

(Essence) 110 kW Euro 6d-ISC-FCM 1629 kg 33 g/km

Données

Modèle : Cupra Formentor VZ e-Hybrid 245 ch (180 kW) DSG6 e-Hybrid

Prix de base : 47 900 €

Date de l'essai : 03/02/2022

Météo (départ/arrivée) : Ensoleillé, 16°/Ensoleillé, 7°

Prix du carburant : 1,869 euro/l (Essence) - 0,2259 euro/kWh (Electricité)

Nombre de kilomètres parcourus : 922 km

Kilométrage au début de l'essai : 12 468 km

Vitesse moyenne durant l'essai : 80 km/h

Pneumatiques : Pirelli P Zero Winter - 245/40 R19 98V XL M+S (Label UE: C, B, 70 dB)

Consommations

Moyenne "réelle" : 4,95 l/100 km (20,20 km/l)

Ordinateur de bord : 4,9 l/100 km

À la pompe : 5,0 l/100 km

Coûts à l'usage

Dépense "réelle" : 36,20 € (33,31 € d'essence + 2,89 € d'électricité)

Dépense mensuelle : 74,01 € (800 km par mois) *

Combien de kilomètres pour 20 € ? 216 km

Combien de kilomètres avec un plein ? 808 km

*Sans prendre en compte le coût de l'électricité.