Dans le grand groupe des hybrides rechargeables, il y a aussi de la place pour un SUV britannique avec la puissance exubérante et la finition luxueuse que mérite un Range Rover. Nous parlons bien sûr du Range Rover Evoque P300e, qui ajoute les 200 ch de son moteur essence turbo 3 cylindres de 1,5 litre aux 109 ch de son moteur électrique monté à l'arrière pour produire 309 ch.

Le SUV britannique est raffiné, compact (mais pas trop), parvient à parcourir les 360 km de l'itinéraire de référence Rome-Forlì en consommant en moyenne 6,40 l/100 km (15,63 km/l) et en dépensant 46,21 € en énergie pour le trajet (42,83 euros d'essence + 3,38 euros d'électricité). En quittant Rome, il parcourt environ 48 km en mode tout-électrique.

Il n'excelle pas par son efficacité

Avec cette moyenne, l'Evoque rechargeable occupe une position plutôt basse dans le classement des consommations réelles, juste derrière le Mercedes GLC 350 e 4Matic de première génération (6,30 l/100 km - 15,8 km/l), mais fait mieux que le plus grand Range Rover Sport P400e avec 7,00 l/100 km (14,2 km/l).

Également plus efficaces, limités aux SUV hybrides rechargeables haut de gamme, les différents Jaguar F-Pace P400e AWD (5,50 l/100 km - 18,1 km/l), Audi Q5 55 TFSI (5,25 l/100 km - 19,0 km/l), Volvo XC40 T5 Recharge Plug-in Hybrid (4,80 l/100 km - 20,8 km/l) et le surprenant Mercedes GLC 300 4Matic EQ Power diesel (4,00 l/100 km - 25,0 km/l).

Stylé et raffiné

L'Evoque testé est le P300e avec transmission intégrale et boîte automatique à huit rapports en finition R-Dynamic SE, qui est équipé de série de jantes de 20 pouces, de phares à LED à l'avant (avec feux de route automatiques) et à l'arrière, d'un hayon électrique, d'un double écran tactile central de 10 pouces et d'un système de surveillance des angles morts. L'ajout de la peinture métallisée, des vitres teintées et des sièges avant au réglage électrique porte le prix catalogue à près de 65 585 €.

Grâce à ces caractéristiques, le Range Rover Evoque est toujours agile sur tous les terrains, capable de donner une grande satisfaction, confortable et agréable à conduire même sur de longs trajets. Les finitions intérieures et les matériaux sont excellents, même dans cette version non haut de gamme. Si vous voulez être pointilleux, vous pouvez ressentir l'absence d'ouverture sans clé et de toit panoramique (en option). La capacité de chargement et l'espace passagers sont bons, tout comme l'exhaustivité et la rapidité de fonctionnement du système d'infodivertissement Pivi Pro.

Entre 35 et 50 km en mode électrique

Bien qu'il ne soit pas possible d'enregistrer avec précision la consommation électrique, étant donné l'absence d'un indicateur kWh/100 km sur l'ordinateur de bord, il a néanmoins été possible de mesurer une autonomie électrique moyenne comprise entre 35 et 50 km avec une batterie pleine de 15 kWh. Très utile et rare parmi les plug-ins, la présence d'une prise de recharge en courant continu d'une puissance maximale de 32 kW, qui permet de faire le plein rapidement malgré les 20 kW maximum expérimentés lors de l'essai.

En revanche, lorsque la batterie est déchargée, la consommation d'essence dans les situations de conduite les plus courantes est légèrement supérieure à la moyenne du segment, notamment en ville et sur autoroute. Le réservoir d'essence de 57 litres garantit une bonne autonomie, entre 500 et 600 km.

Les consommations avec la batterie déchargée

Urbain : 11,0 l/100 km (9,1 km/l)

518 km d'autonomie

: 11,0 l/100 km (9,1 km/l) 518 km d'autonomie Mixte urbain et extra-urbain : 8,2 l/100 km (12,2 km/l)

695 km d'autonomie

: 8,2 l/100 km (12,2 km/l) 695 km d'autonomie Autoroute : 9,8 l/100 km (10,2 km/l)

581 km d'autonomie

: 9,8 l/100 km (10,2 km/l) 581 km d'autonomie Ecoconduite : 6,2 l/100 km (16,1 km/l)

917 km d'autonomie

: 6,2 l/100 km (16,1 km/l) 917 km d'autonomie Consommation maximale : 34,4 l/100 km (2,9 km/l)

165 km d'autonomie

Fiche technique

Modèle Énergie Puissance Homologation Poids à vide Emissions CO2

(WLTP) Range Rover Evoque R-Dynamic SE P300e PHEV Hybride 147 kW Euro 6d-ISC-FCM 2117 kg 44 g/km

Données

Modèle : Range Rover Evoque R-Dynamic SE P300e PHEV

Prix de base : 65 585 €

Date de l'essai : 25/01/2022

Météo (départ/arrivée) : Ensoleillé, 10°/Ensoleillé, 4°

Prix carburant : 1,859 euro/l (essence) - 0,2259 euro/kWh (électricité)

Nombre de kilomètres parcourus : 922 km

Kilométrage au début de l'essai : 5728 km

Vitesse moyenne durant l'essai : 81 km/h

Pneumatiques : Pirelli Scorpion Zero All Season - 235/40 R20 104W XL M+S JLR PNCS (Label UE: A, B, 70 dB)

Consommations

Moyenne "réelle" : 6,35 l/100 km (15,75 km/l)

Ordinateur de bord : 6,2 l/100 km

À la pompe : 6,5 l/100 km

Découvrez comment est réalisé notre test de consommation réelle.

Coûts à l'usage

Dépense "réelle" : 45,88 € (42,50 € d'essence + 3,38 € d'électricité)

Dépense mensuelle : 94,44 € (800 km par mois) *

Combien de kilomètres pour 20 € ? 169 km

Combien de kilomètres avec un plein ? 898 km

*Sans prendre en compte le coût de l'électricité.