Au premier coup d'œil, le Range Rover Evoque 2024 ressemble beaucoup au modèle 2023. Non pas que le modèle précédent manque de charme, mais dans le monde des facelifts, celui-ci est vraiment modeste. Pourtant, il y a des changements, non seulement dans l'apparence de ce SUV haut de gamme, mais aussi dans la façon dont il accueille ses passagers dans son habitacle.

Commençons par l'aspect visuel, et plus particulièrement par la calandre. Un nouveau motif en forme de maillage a été adopté, avec de fins rectangles au lieu d'hexagones irréguliers. De chaque côté de la calandre se trouvent de nouveaux phares qui ne se distinguent pas du modèle déjà existant, mais c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui compte.

Il s'agit des nouveaux feux à LED Pixel 1, qui comportent trois fois plus de LED que par le passé. En outre, chaque feu contient quatre modules de pixels avec des LED qui sont contrôlées individuellement, projetant des quantités variables de lumière dans différentes directions. En Europe, ces feux sont de série sur les versions Dynamic HSE et Autobiography.

Autre nouveauté pour l'Evoque 2024 : de nouvelles jantes d'un diamètre pouvant aller jusqu'à 21 pouces. Les nouvelles couleurs extérieures comprennent le bleu Tribeca, le bronze corinthien et le gris Arroios, et c'est à peu près tout ce qui concerne les changements visuels à l'extérieur. Nous vous avions prévenu qu'il s'agissait d'un léger lifting.

Il y a un peu plus de changements à l'intérieur de l'habitacle. Le conducteur et le passager avant remarqueront immédiatement un nouvel écran tactile central de 11,4 pouces. Il s'agit d'un écran incurvé qui est monté à l'écart du tableau de bord, comme s'il était flottant. Il se trouve au-dessus d'une nouvelle console centrale qui élimine les commandes physiques, à l'exception d'un levier de vitesses redessiné. L'effet obtenu est celui d'un minimalisme extrême, reléguant de nombreuses fonctions du véhicule au volant ou à l'écran tactile.

Toujours dans le domaine de la technologie, le Range Rover Evoque 2024 bénéficie du dernier système d'infodivertissement Pivi Pro 2. Celui-ci prend en charge l'Apple CarPlay et l'Android Auto sans fil. De plus, le système Amazon Alexa 10 est intégré pour la commande vocale.

Ensuite, il y a les caméras, un système qui, selon JLR, fait partie de la configuration la plus sophistiquée dans la catégorie de l'Evoque. Une caméra surround 3D est complétée par une caméra ClearSight de vision au sol et une caméra intérieure de vision arrière. Le constructeur affirme également que le système Cabin Air Purification Plus, disponible pour la première fois sur l'Evoque, est l'un des meilleurs de sa catégorie.

En Europe, l'Evoque 2024 est disponible en versions S, Dynamic SE, Dynamic HSE et Autobiography. Les choix de motorisations incluent le moteur à essence mild-hybrid de 1,5 litre à trois cylindres avec 160 chevaux, ou 309 chevaux avec le système hybride rechargeable. Le moteur mild-hybrid de 2,0 litres développe 249 ch à l'essence, ou 163 ch et 204 ch en diesel. Le prix du Range Rover Evoque 2024 débute à 49 800 euros.