Six ans après ses débuts, le Range Rover Velar reçoit une mise à jour. Le premier restylage du SUV britannique concerne principalement l'équipement technologique à l'intérieur, avec un accent mis sur le confort (et la santé) des passagers.

Déjà disponible en concession à partir de 71 100 euros dans la variante P250 essence mild hybrid, le Velar s'aligne ainsi en termes d'équipement et de style sur les autres Range Rover.

Des changements substantiels (surtout à l'intérieur)

Les changements cosmétiques se limitent à quelques détails, mais suffisent néanmoins à rendre le look du Velar plus frais et plus en phase avec les derniers modèles Land Rover.

Le SUV britannique est équipé de nouveaux phares et feux arrière LED Pixel super fins à effet tridimensionnel, d'une calandre redessinée et d'une forme légèrement modifiée des pare-chocs. Le catalogue de couleurs a également été revu avec l'ajout du bleu Varesine et du gris Zadar métallisé Premium.

C'est à bord que le contenu le plus important du restylage est révélé. Le Velar est équipé d'un nouvel écran central incurvé de 11,4 pouces à partir duquel toutes les fonctions du système d'infodivertissement Pivi Pro sont contrôlées.

Land Rover explique que l'écran a été installé dans une position spécifique sur le tableau de bord afin de minimiser les reflets et les distractions pendant la conduite, de sorte que la plupart des fonctions soit accessibles en deux touches seulement. De là, il est possible de gérer la climatisation, la navigation, les modes de conduite Terrain Response 2.0 et diverses options telles que le dégivrage du pare-brise et de la lunette arrière ainsi que les vues de la caméra.

Le système est compatible avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil tandis que les mises à jour de l'infodivertissement et de la plupart des fonctions électroniques de la voiture peuvent être reçues gratuitement par voie hertzienne sans avoir à se rendre dans un atelier spécialisé. Mais les nouveautés ne s'arrêtent pas là.

Voyager en silence

Les sièges sont dotés de nouveaux designs et d'un revêtement durable sans cuir. Plus précisément, il est possible de choisir de la laine Kvadrat (58 % plus légère que le cuir), des inserts Ultrafabrics et un tissu en polyuréthane. Selon la marque, les matériaux garantissent la même qualité, ayant été soumis à une série de tests simulant 10 ans d'abrasion et trois ans d'exposition directe au soleil.

Le Range Rover Velar peut être équipé du système Active Road Noise Cancellation, une technologie qui utilise le système Meridian 3D Surround Sound (composé de 17 haut-parleurs et d'un amplificateur de 750 W) pour annuler les bruits extérieurs.

"Pur" n'est pas seulement le son dans l'habitacle, mais aussi l'air que vous respirez à bord du Land Rover. Le système Cabin Air Purification Plus peut filtrer le CO2 et les particules PM2.5, tandis que la technologie Nanoe X réduit la présence d'agents pathogènes tels que les bactéries et les allergènes.

Les moteurs

Les clients peuvent choisir entre le Velar S, Dynamic SE, Dynamic HSE et Autobiography. Les motorisations à transmission intégrale sont confirmées, à commencer par le P250 essence mild hybrid de 250 ch, jusqu'au P400e hybride rechargeable de 404 ch.

Cette dernière dispose d'une batterie plus importante de 19,2 kWh, contre 17,1 kWh auparavant, et peut parcourir 64 km sans émissions (contre 53 km auparavant). Il n'y a pas non plus de changement pour les diesels hybrides légers D200 et D300 de 204 ch et 300 ch.