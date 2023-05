Disponible en France à partir de 161'250 euros, la Mercedes-AMG EQS 53 n'est certainement pas la définition d'un véhicule abordable, mais gardez à l'esprit que la berline électrique a une puissance de 658 ch. Mais si cela ne vous suffit pas, Brabus a quelque chose pour vous. Préparez-vous à sortir le portefeuille toutefois.

Bien que Brabus soit surtout connu pour l'amélioration des performances des véhicules, l'accent a été mis cette fois-ci sur l'efficacité et le look du modèle électrique de la marque à l'étoile. Un kit aéro en carbone apparent associé à de nouvelles jantes monoblocs de 22 pouces améliorent le coefficient de traînée de la berline de 7,2%. En conséquence, l'autonomie à une vitesse comprise entre 100 et 140 km/h augmente de 7% par rapport aux chiffres du modèle de base.

Pour rappel, la Mercedes-AMG EQS 53 a une autonomie d'environ 600 km (cycle WLTP), ce qui représente une hausse non négligeable. Cependant, rien n'indique que Brabus s'est penché sur la puissance du véhicule électrique. En toute logique, le modèle continue à s'appuyer sur son système à deux moteurs de 658 ch pour 950 Nm de couple.

Pour ceux qui recherchent plus de sensations derrière le volant, Brabus est fier d'annoncer que son nouveau spoiler avant réduit la portance de l'essieu avant, ce qui améliore la stabilité de la voiture à grande vitesse. À l'arrière, un nouveau diffuseur et une nouvelle aile réduisent la portance de l'essieu arrière d'environ 40%, ce qui améliore davantage l'équilibre.

Le préparateur a baptisé ce nouveau kit "Masterpiece" et, sans surprise, il coûte cher. Comme dit plus haut dans cet article, l'EQS 53 AMG de base vaut un peu plus de 160'000 euros. Pour la version Brabus, il faudra dépenser 251'654 euros (hors TVA) ! Commencez donc à économiser, ou alors contentez-vous des photos disponibles ci-dessous...

