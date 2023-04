Brabus est très familier avec la préparation des véhicules Mercedes-Benz, qu'il pratique depuis des décennies. La dernière offre est le 900 Superblack qui transforme le Mercedes-AMG GLS 63 4Matic en un super SUV.

La principale amélioration consiste à augmenter la cylindrée du moteur biturbo à 4,4 litres au lieu des 4,0 litres habituels. Cela permet d'obtenir une puissance accrue de 888 ch et un couple de 1050 Nm. Le GLS de Brabus peut effectuer le 0 à 100 km/h en 3,6 sec et atteindre une vitesse de 329 km/h.

Les modifications apportées au moteur comprennent l'augmentation de l'alésage des cylindres, le montage de pistons forgés et l'amélioration des bielles. Un vilebrequin en billettes augmente la course. Brabus monte de nouveaux turbos avec un compresseur plus grand. Des pompes à carburant haute pression veillent à ce que le moteur reçoive suffisamment d'essence. Les gaz d'échappement sont évacués par des tuyaux de descente de 3,0 pouces de diamètre.

Galerie: Le Brabus 900 Superblack est basé sur le Mercedes-AMG GLS 63

367 Photos

La société a également modifié le design du GLS. Les prises d'air ont une finition en fibre de carbone apparente et le bouclier avant est plus agressif. Le SUV est monté sur des jantes Monoblock Z de 24 pouces dont la couleur noire est assortie à la carrosserie du véhicule. Les éléments chromés du modèle standard sont remplacés par des garnitures gris ombre.

Un module de commande personnalisé pour la suspension pneumatique permet d'abaisser la hauteur de conduite standard de près d'un pouce. Brabus conserve l'esthétique sombre de l'intérieur. Un mélange de cuir noir et d'Alcantara recouvre l'habitacle. L'habillage présente un mélange de fibre de carbone et d'éléments Shadow Grey mats.

Si vous voulez un Brabus 900 Superblack, le prix de départ est d'environ 370'550 euros !