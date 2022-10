Brabus a déjà exercé sa magie sur la Mercedes Classe S de dernière génération, mais c'est la première fois que le préparateur allemand a réussi à mettre la main sur la version Maybach. Son nom, la "600 Masterpiece" (oui, vraiment). Elle est basée sur la S580 4Matic et son V8. Curieusement, le capot moteur d'apparence bon marché montre le logo de la société flanqué de deux grands logos V12 qui sont réservés au modèle phare S680.

D'allure sinistre, la berline de luxe a été dotée d'un subtil kit de carrosserie avec des composants en fibre de carbone, avec une finition brillante ou mate pour accompagner les éléments chromés foncés. Brabus affirme que ces pièces de rechange ne sont pas seulement destinées à être montrées, mais qu'elles jouent un rôle fonctionnel. Par exemple, la lèvre du spoiler avant a été perfectionnée en soufflerie pour réduire le soulèvement de l'essieu avant et mieux acheminer le flux d'air vers les freins avant et les radiateurs.

Mercedes-Maybach Classe S Brabus 600

51 Photos

À l'arrière, un diffuseur en carbone présente deux grandes découpes pour les embouts rectangulaires de taille généreuse. La Classe S Maybach est montée sur les célèbres jantes Monoblock du préparateur, qui mesurent 22 pouces et présentent un aspect chromé foncé. Elles sont chaussées de pneus Pirelli P Zero 265/35 ZR22 à l'avant et 305/30 ZR22 à l'arrière. Les ingénieurs de Bottrop ont également rapproché la berline extra-longue de la route de 20 millimètres après avoir bricolé la suspension pneumatique.

Comme son nom l'indique, le moteur V8 biturbo de la 600 Masterpiece a été modifié pour délivrer 600 ch. Avec un immense couple de pointe de 800 Nm, la Classe S Maybach améliorée atteint désormais les 100 km/h de l'arrêt en seulement quatre secondes et demie. En pleine vitesse, la limousine haut de gamme atteint une vitesse de 250 km/h plafonnée par l'électronique.

Le véritable point fort se remarque dès l'ouverture des portes, car Brabus a habillé l'intérieur de la voiture de son cuir le plus fin, avec une finition turquoise saisissante. Elle s'étend aux tapis de sol et à la garniture de toit, tandis que le traitement généreux en fibre de carbone se poursuit à l'intérieur, même pour les pédales avec leurs points en caoutchouc pour éviter tout glissement.

Si cet intérieur est trop grand à votre goût, il n'y a pas de limite à la personnalisation de la Classe S Maybach puisque Brabus construit ces voitures selon les spécifications exactes fournies par le propriétaire.