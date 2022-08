Avec l'avènement de l'électrique, certains pensent que l'avenir des préparateurs automobiles peut être remis en question. La disparition progressive des moteurs thermiques donnera effectivement moins de possibilités pour les préparateurs, tandis que les modifications possibles concernant les performances seront en quelque sorte "bridées" par les systèmes électroniques embarqués.

Comme les constructeurs, les préparateurs vont eux aussi devoir s'adapter. C'est ce que vient de nous prouver Brabus avec cette étonnante EQS, le vaisseau-amiral de la firme étoilée, dont la partie esthétique a été considérablement modifiée, non pas pour la rendre plus rapide, mais pour augmenter son autonomie.

Tout pour l'aérodynamisme

Brabus s'est basé sur une EQS 450 et a revu plusieurs éléments aérodynamiques de manière à encore améliorer un Cx qui, de base, est déjà très bas avec 0,20, une valeur record pour la catégorie des voitures électriques de série. Brabus est parvenu à descendre encore cette donnée de 7,2 % grâce à l'ajout de nouveaux déflecteurs d'air devant les passages de roue arrière afin d'optimiser le flux d'air, tandis qu'un nouveau spoiler a été placé à l'avant et un nouveau diffuseur à l'arrière.

Ces optimisations aérodynamiques ont entièrement été réalisées à partir d'éléments en fibre de carbone pour réduire au maximum le poids et contribuer à augmenter l'autonomie de la Mercedes EQS de 7 %, à condition de maintenir une vitesse comprise entre 100 et 140 km/h. De nouvelles jantes en alliage monobloc sont disponibles et vont de 20 à 22 pouces. Les ingénieurs ont également abaissé la voiture de 15 mm à l'avant et de 20 mm à l'arrière.

La puissance reste la même

À l'intérieur, même si cela ne joue pas vraiment sur l'autonomie, Brabus propose plusieurs éléments de personnalisation avec un large choix d'Alcantara, de cuir et de fibre de carbone.

Et sous le capot ? Une fois n'est pas coutume, Brabus n'a touché à rien. La Mercedes EQS 450 embarque toujours ses deux moteurs électriques dont la puissance cumulée atteint 333 ch et 528 Nm de couple. Ces deux blocs sont alimentés par une batterie de 107,8 kWh. L'autonomie est annoncée à 780 km sous le cycle WLTP, mais avec cette petite préparation "by Brabus", les pieds les plus légers parviendront peut-être à dépasser le cap des 800 km !